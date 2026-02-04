Velika transformacija Jonaha Hilla: Danas je nevjerojatno mršav, evo kako sada izgleda

Slavnog komičara navikli smo vidjeti u bucmastom izdanju. Prvi put je svojim novim izgledom iznenadio 2011. kada je vidno smršavio, a sada je Hill još mršaviji
Glumac Jonah Hill poznat je kao bucmasti komedijaš. Prije nekoliko godina je rekao kako napokon prihvaća sebe i svoje tijelo, no godine i godine truda su mu trebale da dođe do toga.
Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Vježbanje i dijeta bili su mi prezentirani kao nešto što ukazuje na činjenicu da ne izgledam dobro. Dok sam bio dječak, niti jednom nisam dobio prijedlog da se time bavim kako bi mi zdravlje bilo bolje, ispričao je u jednom intervjuu.
Godinama se borio s težinom, a njegov talent je neosporan. Još je tijekom studija počeo pisati vlastite kazališne predstave u kojima je i glumio. Tada je shvatio da zapravo želi postati glumac.
Sprijateljio se s djecom Dustina Hoffmana, koja su ga upoznala s ocem. Upravo slavni glumac predložio mu je da dođe na audiciju za film "I Heart Huckabees" u kojem je debitirao 2004. godine.
Sa Sachom Baronom Cohenom je koproducirao film "Brüno", a Jonah Hill je gostovao i u "Simpsonima".
Od filmova "Django Unchained" Quentina Tarantina do trilera "True Story", Jonah Hill je briljirao u svakoj od uloga koja je birao. Glumio je uz bok brojnim slavnim kolegama.
Posljednjih godina jasno je govorio da ne želi gostovati u televizijskim emisijama zbog promocije svojih filmova, jer mu upravo iz medijskih gostovanja proizlazi veliki stres. Anksiozne napadaje je počeo dobivati kada bi stao pred novinare. Od glume neće odustati, no drugačije će se ponašati što se promotivnih aktivnosti tiče.
Priznao je kako se još uvijek zna osjećati kao 14-godišnji dječak kojeg kolege izruguju zbog težine i akni. Dugi niz godina odlazi na terapije.
No 2011. godine vidno je smršavio, a sada je sve šokirao još jednom transformacijom.
Pojavio se na crvenom tepihu na promociji Apple TV-a uz bok Keanu Reevesu, Cameron Diaz i Matta Bomera.
Sada izgleda mršavije nego ikad.
A čini se kako se i bolje osjeća u svojoj koži.
U nastavku galerije provjerite kako se mijenjao.
