Velika transformacija: Sara se pohvalila fotkama prije i poslije

Najmlađa kandidatkinja četvrte sezone 'Života na vagi' Sara Sitarić (18) nije ušla u veliko finale, ali je zato ostvarila odlične rezultate. Na društvenim mrežama pohvalila se velikim uspjehom, a svoje fanove svakodnevno izvještava o novim rezultatima.

Ovaj put pohvalila se fotografijama koje prikazuju vidljivu transformaciju kroz određen period.

- Kad bih prije gledala transformacije drugih ljudi, sve mi je to izgledalo nestvarno. Ma gdje ode sva ta mast, kako se istopi, i dan danas mi je to viša filozofija, nestvarno, kako se to tijelo izmjeni, prilagodi... Ali vidjeti to je pravi užitak - napisala je Sara na svom Instagram profilu.

Brojne pohvale ''pljuštale'' su sa svih strana, a u manje od 24 sata 'skupila' je više od osam tisuća lajkova.

- Svaka čast. Sve se može kada se hoće. Nisi svjesna koliko si predivna - samo su neki od komentara ispod fotografije.

Sara je u showu ispričala i svoju tužnu priču. Naime, tri godine borila s depresijom i nesigurnošću.

- Grozan je bio taj period i dosta dugotrajan. U jednom trenutku sam stala, što više da radim sa sobom? Najradije bih samo nestala i sjećam se da sam jednom uzela nož u ruku i idem se sad prerezati, ali ne možeš, boriš se sam sa sobom, kao da jedan mozak upravlja ovom rukom koja želi, a drugi mozak ne, ne mogu to opisati, to je prestrašno - ispričala je Sara te dodala kako roditeljima to nikad nije ispričala.

