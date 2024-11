Velike svađe će izbiti u 'Ljubav je na selu': 'Svi ste me izdali, ti najviše jer si me povrijedio!'

Večeras od 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda showa 'Ljubav je na selu', a burno će biti gotovo na svim farmama. Tatjaninim dolaskom, na Željkovoj farmi sve će se promijeniti. Mariji se Željko više neće činiti toliko savršenim: "Znala sam da će doći trenutak gdje će on pokazati pravo lice!“

Željkova mama curama će zadati zadatak kako bi ih procijenila, no hoće li svi proći test?

U Ceriću, Valentina će se probuditi s glavoboljom, no to je ipak neće spriječiti da se žestoko posvađa s Tonijem.

- Ili ću odmah ići ili ću ostati još par dana, ali se snimamo odvojeno, ne snimamo se više kao par - vikat će.

- Ako ti se ne sviđam, možeš slobodno spakirati stvari i otići, prvim vlakom - poručit će Toni, a dan će iskoristiti i za šetnju s Marijom kako bi je bolje upoznao.

I kod Zlatka je napeto nakon što je stigla Mirjana. Farmer se od nje neće odvajati, a ostale njegove dame smatrat će da nova gošća previše šefuje i ništa ne radi.

Darko će se i dalje boriti s pokazivanjem emocija, a Ilija će konačno upoznati Rasemu. Iako će na prvu biti pozitivno iznenađen, ipak će poručiti: "Volio bih da je došlo mlađe štogod."

Klarin dolazak poremetio je odnose i kod Ivice, a Ilona će svojim postupcima i riječima pokazati da je itekako ljubomorna pa će ponovno izbiti velika svađa.

- Slušaj me dobro... Svi ste me izdali, ti najviše jer si me povrijedio. U meni se izgubila svaka trunka nade, ja sam završila, to je gotovo! - obznanit će.

Ivo će konačno svoje vrijeme posvetiti Mileni, a njegove geste će je i rasplakati.

- Nisam sretna nimalo na ovoj farmi, nisam žena koja igra psiho igrice - poručit će Riva.

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u.