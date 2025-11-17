Veliki redovi u Zagrebu! Navala na ulaznice za popularan bend: 'Dobro je da sam došla ranije!'

Nakon što su u samo dva sata rasprodali Šalatu, sedam mjeseci prije koncerta, legendarni The Offspring preselio se na zagrebački Velesajam. Dodatni kontingent ulaznica u prodaju je krenuo jutros u 10 sati na CoreEventu. Fizičke ulaznice prodaju se u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallasu u Rijeci. Cijena ulaznica je 60 eura.

Foto: Čitatelj 24sata

Za kupnju ulaznica već su se prije 9 sati stvorili redovi, a javila nam se čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

- Došla sam ispred Dirty Old Shopa oko 8.40 jer sam mislila da prodaja kreće od 9 sati. Dobro da jesam jer se red samo povećava - rekla nam je.

Foto: Čitatelj 24sata

O tome kolika je navala na karte objavili su i iz Rockmarka. Na društvenim mrežama objavili su fotografiju reda ispred trgovine te poručili: 'Punk nije mrtav!'

S 40 godina karijere iza sebe, The Offspring su jedno od vodećih imena alternativne rock glazbe posljednjih nekoliko desetljeća. S 11 albuma postali su bend koji je obilježio punk rock i alternativne žanrove, utjecao na mnoštvo bendova, te definirao zvuk 90-ih.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Singlovi poput "Come Out and Play", "Self Esteem", “Pretty Fly (For a White Guy)”, "Why Don't You Get a Job?", "The Kids Aren't Alright" ili "You're Gonna Go Far, Kid" ostali su neizostavni dio pop kulture, a zagrebački koncert bit će prilika čuti The Offspring uživo i punk energiju koju donose.