Veliki vodič za Oscare: Evo što sve trebate znati o 96. dodjeli

Ova nedjeljna noć za Hollywood je poput druge Nove godine. Najveća glumačka imena satima su se spremala da bi svakim detaljem na sebi pridonijela glamuru kakav se viđa samo na dodjeli Oscara. Crveni tepih, smokinzi i svečane toalete, šaputanje ispred bliceva fotoaparata, pljeskanje pobjednicima i gubitnicima, sve se to odigrava u Dolby Theatreu. A nakon toga do jutra će guštati na after partyjima.

Pred filmašima i glumcima je 96. dodjela nagrada Akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Domaćin ovogodišnje dodjele zlatnih kipića, po četvrti put, bit će komičar Jimmy Kimmel. Kroz dodjelu nas je vodio prvi put 2017., a onda i godinu kasnije te 2023. Interes za praćenjem ove dodjele s godinama je padao, no prema tvrdnjama američkih medija, dovođenje Kimmela kao domaćina, prijenos ceremonije vratio se u zlatno doba, kad ga je pratilo 50 milijuna gledatelja.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Ovogodišnja dodjela prestižne filmske nagrade specifična je jer dolazi nakon povijesnog štrajka scenarista i glumaca kojim je Hollywood bio paraliziran šest mjeseci. Takav štrajk nije viđen od 1960., a potaknuo je veliku napetost između filmskih studija i radnika industrije koju su uzdrmali 'streaming' i umjetna inteligencija. Holivudski sindikati i producenti pronašli su rješenje, a noćas su im Oscari prilika za razgovor o novim projektima. I to uz čašicu Pittova pjenušca. Brat Pitt, glumac za kojega kažu da stari bolje od vina, ove godine nije nominiran, ali je opet zvijezda večeri jer će filmskoj kremi dijeliti njegov pjenušac. Riječ je o šampanjcu Fleur de Miraval kuće Chateau Miraval. Pitt svoje 'kapljice' iz boce vrijedne 400 dolara ne bi točio kolegama da nije nedavno ponovno preuzeo kontrolu nad francuskom vinarijom, koju je kupio s bivšom suprugom Angelinom Jolie. Podsjetimo, Angelina je prodala svoje dionice imanja ruskome milijarderu, bez Bradova pristanka. Navodno je prekršila ugovor, Brad ju je tužio i pobijedio na sudu. Njegov je plan vinariju ostaviti njihovoj djeci, ali o tom potom.

Foto: Profimedia

Nominirani glumci i redatelji, uzeli zlatni kipići ili ne, s dodjele Oscara neće otići praznih ruku. Oni dobivaju poklon vrećicu, prigodno nazvanu 'Everyone Wins' ('svi pobjeđuju'). Vrećica se sastoji od vaučera za luksuzna putovanja, kozmetike i mnogih drugih promotivnih proizvoda. Najvredniji dio definitivno su putovanja. Nominirani mogu provesti tri noći u drvenoj kući s pet zvjezdica Chalet Zermatt Peak u Švicarskoj u vrijednosti od 50.000 dolara. Po vrijednosti ih prate tri noći u luksuznoj vili Saint-Barth Paradise na Karibima, kao i sedam dana wellnessa u resortu Golden Door California. Poklon paket od 60 darova koji će dobiti nominirani za Oscara ukupno vrijedi 170.000 dolara, javlja Reuters. U njima je moguće pronaći jeftinije stvari, poput vinskog hladnjaka za 45 boca vrijednosti 1800 dolara, prijenosni roštilj kompanije Schwank vrijedan 1250 dolara te prijenosni blender marke BlendQuik koji stoji 80 dolara. Što se tiče darova iz područja kozmetike, ističe se dar od pet dijelova kompanije Miage Skincare te tretman 'microneedling' kompanije Potenza RF, pri kojem se koriste iglice za tretman kože, što stoji 10.000 dolara.

Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

Prijenos s crvenog tepiha i predstavljanje nominiranih filmova počinje u 23.20 sati na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije, a dodjela se očekuje oko 1 sat u noći te završava u ponedjeljak pred zoru. Prvo slijedi uručivanje zlatnih kipića nominiranim za kategorije kojima, nažalost, mali broj gledatelja posvećuje pažnju. To su nagrade za najbolju montažu, kameru i zvuk, najbolje vizualne efekte, glazbu, kostime, šminku, frizuru, produkcijski dizajn, kratkometražne filmove... Ako to želite preskočiti, možete upaliti televiziju sat vremena prije završetka dodjele. U kategoriji najboljeg filma ove godine nominirani su 'American Fiction', 'Anatomy of a Fall', 'Barbie', 'The Holdovers', 'Killers of the Flower Moon', 'Maestro', 'Oppenheimer', 'Past Lives', 'Poor Things' i 'The Zone of Interest'.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Biografski film o znanstveniku koji je stvorio atomsku bombu, 'Oppenheimer', redatelja Christophera Nolana, dominira s čak 13 nominacija. Prati ga 'Poor Things', koji ima 11 nominacija, a vestern Martina Scorsesea 'Killers of the Flower Moon' ima njih deset. ''Oppenheimer'', priča o nuklearnom fizičaru, odlično kotira i u kategorijama za najboljeg režisera, sporednoga glumca (Roberta Downeya Jr.) te u nizu tehničkih nagrada, od najbolje kinematografije i montaže do zvuka i originalne glazbe. Cillian Murphy, koji igra Roberta Oppenheimera, mogao bi biti nagrađen u kategoriji na najbolju glavnu ulogu, no velika konkurencija mu je Paul Giamatti iz filma 'The Holdovers'.

Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

'Oppenheimer' je pokupio Zlatni globus i BAFTA-u u kategoriji najboljeg filma, zbog čega mu mnogi predviđaju da će upravo odnijeti titulu najboljeg filma. Podsjetimo, filmovi 'Barbie' i 'Oppenheimer' počeli su se prikazivati u kinima istog ljetnog vikenda, zbog čega su mediji skovali termin 'Barbenheimer', spojivši dva filma koji su zajedno diljem svijeta zaradili 2,4 milijarde dolara. Zbog toga je obožavatelje 'Barbie' šokiralo to što Greta Gerwig nije nominirana za najbolju redateljicu. U toj kategoriji natječu se Justine Triet ('Anatomy of a Fall'), Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon'), Christopher Nolan ('Oppenheimer'), Yorgos Lanthimos ('Poor Things') i Jonathan Glazer ('The Zone of Interest'). Legendarni Scorsese osvojio je desetu nominaciju za najbolju režiju te s 81 godinom postao najstariji živući redatelj nominiran za Oscara.

Foto: Mike Blake/Reuters

Neizvjesno je u borbi za nagradu za najbolju glumicu. Emmu Stone, ranije nagrađenu zlatnim kipićem za ulogu u 'La La Landu', smatraju jednom od najboljih glumica generacije. U filmu 'Uboga stvorenja' ('Poor Things') ponovno je ostvarila veliku ulogu. No tu je i Lily Gladstone iz 'Ubojica Cvjetnog Mjeseca' ('Killers of the Flower Moon'), iza koje ne stoji samo slavni redatelj Martin Scorsese nego i povijesni kontekst. Ona želi postati prva Indijanka nagrađena Oscarom. Nominirane su još Annette Bening ('Nyad'), Sandra Hüller ('Anatomy of a Fall') i Carey Mulligan ('Maestro'). Nominacija je pobjegla Margot Robbie ('Barbie'). Zlatni kipić za najboljega glumca predviđa se Cillianu Murphyju (to mu je prva nominacija), a u toj kategoriji nominirani su Colman Domingo ('Rustin'), Paul Giamatti ('The Holdovers') i Jeffrey Wright ('American Fiction').

Foto: Profimedia

U kategoriji najboljeg sporednoga glumca natječu se Sterling K. Brown ('American Fiction'), Robert De Niro ('Killers of the Flower Moon'), Robert Downey Jr. ('Oppenheimer'), Ryan Gosling ('Barbie') i Mark Ruffalo ('Poor Things'). Zlatni kipić predviđa se Robertu Downeyu Jr. Glumac je već osvojio tri važne nagrade - BAFTA-u, Zlatni globus i SAG. Zbog toga mnogi predviđaju će ove nedjelje kući iz Dolby Theatrea otići s prvim zlatnim kipićem u karijeri. Ryan Gosling definitivno će se naći na pozornici dodjele Oscara jer će opjevati pjesmu nominiranu za Oscara 'I'm Just Ken', iz filma 'Barbie'. U kategoriji najboljeg dokumentarca pobjeda '20 dana u Mariupolju' ('20 Days in Mariupol'), koji su snimili ukrajinski novinari, mogla bi na dodjeli vratiti pozornost na rat u Ukrajini. Nominirani su i 'Bobi Wine: The People’s President', 'The Eternal Memory', 'Four Daughters' i 'To Kill a Tiger'.