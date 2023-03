Veliko GaGino srce: Fotograf na dodjeli Oscara pao, a pjevačica mu dala ruku i podignula ga

Svaka čast. Većina se ne bi ni okrenula za njim, a kamoli mu pomogla, komentirali su pratitelji na društvenim mrežama reakciju Lady GaGe (36).

Pjevačica je na 95. dodjelu Oscara u ponedjeljak stigla u dugoj crnoj haljini, koja je jednim dijelom bila prozirna. Mnogi su je htjeli uslikati iz što boljeg kuta, a jedan fotograf se spotaknuo i pao.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Lady GaGa je prolazila i čim je čula vrištanje, zastala je i vratila se nekoliko koraka unatrag kako bi fotografu pružila ruku i pomogla mu ustati.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Hvala ti puno - rekao joj je fotograf. Pjevačica je nakon toga nastavila hodati prema dvorani u kojoj će biti svečanost kao da se ništa nije dogodilo.

GaGa je u Dolby Theatru izvela svoju pjesmu 'Hold My Hand' iz filma 'Top Gun: Maverick', za koju je bila nominirana za Oscara u kategoriji 'Najbolja originalna pjesma'. U istoj kategoriji je, između ostalih, bila nominirana Rihanna (35) za pjesmu 'Lift me Up' iz filma 'Black Panther: Wakanda Forever'. Niti jedna od ove dvije pjevačice nije osvojila prestižni kipić. Nagradu su osvojili Rahula Sipligunja i Kaala Bhairava za pjesmu 'Naatu Naatu' iz filma 'RRR'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

