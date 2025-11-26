Wacken Open Air je jedan od najznačajnijih i kultnih festivala u ljetnoj sezoni poput Hellfesta, Nova Rocka, Rock am Ringa, Rock am Parka i sličnih - koji privlače publiku diljem cijelog svijeta u Njemačku
Veliko priznanje: Legendarne Divlje Jagode nastupit će na Wacken open Air festivalu
Bend Divlje Jagode najavio je svoj koncert u 2026. godini u velikom stilu. Naime, za ovaj legendarni bend naredna godina biti će zapamćena i po nastupu na kultnom festivalu, koji će publiku oduševiti u 35. izdanju. Riječ je o Wacken Open Air festivalu, koji svake godine privuče više od 80.000 posjetitelja na sjever Njemačke, a sljedeće godine održava se od 29. srpnja do 1. kolovoza.
Inače, Wacken Open Air je jedan od najznačajnijih i kultnih festivala u ljetnoj sezoni poput Hellfesta, Copenhella, Nova Rocka, Rock am Ringa, Rock am Parka i sličnih - koji privlače publiku diljem cijelog svijeta u Njemačku. Wacken open Air odlučio je ovim pozivom dati bendu zasluženo priznanje za gotovo 50 godina djelovanja, kao svojevrsnim pionirima žestokog rocka na ovim prostorima.
Legendarne Divlje Jagode kao band osnovane su krajem 1976. godine, da bi već u ranim mjesecima 1977. izdale svoj prvi singl 'Rock 'N' Roll / Jedina Moja'. Nastup Divljih Jagoda na ovakvom festivalu nije prvi nastup nekog benda s ovih prostora - međutim Divlje Jagode su pozvane s punim respektom legendi, koje jesu.
Wacken Open Air jedno je od mnogim mjesta na kojima će ovaj legendarni bend zasvirati iduče godine. Divlje Jagode publiku će oduševiti mnogim koncertima, a gdje će sve nastupiti moguće je saznati putem njihovih društvenih mreža.
