U NJEMAČKOJ

Veliko priznanje: Legendarne Divlje Jagode nastupit će na Wacken open Air festivalu

Foto: Igor Kelčec

Wacken Open Air je jedan od najznačajnijih i kultnih festivala u ljetnoj sezoni poput Hellfesta, Nova Rocka, Rock am Ringa, Rock am Parka i sličnih - koji privlače publiku diljem cijelog svijeta u Njemačku

Bend Divlje Jagode najavio je svoj koncert u 2026. godini u velikom stilu. Naime, za ovaj legendarni bend naredna godina biti će zapamćena i po nastupu na kultnom festivalu, koji će publiku oduševiti u 35. izdanju. Riječ je o Wacken Open Air festivalu, koji svake godine privuče više od 80.000 posjetitelja na sjever Njemačke, a sljedeće godine održava se od 29. srpnja do 1. kolovoza.

Foto: Igor Kelčec

Inače, Wacken Open Air je jedan od najznačajnijih i kultnih festivala u ljetnoj sezoni poput Hellfesta, Copenhella, Nova Rocka, Rock am Ringa, Rock am Parka i sličnih - koji privlače publiku diljem cijelog svijeta u Njemačku. Wacken open Air odlučio je ovim pozivom dati bendu zasluženo priznanje za gotovo 50 godina djelovanja, kao svojevrsnim pionirima žestokog rocka na ovim prostorima.

Foto: Privatni album/

Legendarne Divlje Jagode kao band osnovane su krajem 1976. godine, da bi već u ranim mjesecima 1977. izdale svoj prvi singl 'Rock 'N' Roll / Jedina Moja'. Nastup Divljih Jagoda na ovakvom festivalu nije prvi nastup nekog benda s ovih prostora - međutim Divlje Jagode su pozvane s punim respektom legendi, koje jesu.

Foto: Privatni album/

Wacken Open Air jedno je od mnogim mjesta na kojima će ovaj legendarni bend zasvirati iduče godine. Divlje Jagode publiku će oduševiti mnogim koncertima, a gdje će sve nastupiti moguće je saznati putem njihovih društvenih mreža.

