Velikom brzinom mršavjeli, a sada se kilogrami opet vraćaju

Hrvatski reality 'Život na vagi' mnogim je kandidatima pomogao da se okrenu zdravijem načinu života i riješe se viška kilograma koji su im zadavali zdravstvene probleme i prepreke te im uništavali samopouzdanje. Prošle su godine kandidati u kući proveli 18 tjedana, a za mnoge od njih show je imao pozitivan ishod.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Alen Abramović

Onaj koji je prošle godine bio najuporniji te svojim trudom postigao izvrsne rezultate te kao takav pobijedio u 'Životu na vagi' je Alen Abramović (47). Na početku showa težio je 181, 4 kilograma, a izgubio vrtoglavih 86, 4. Kao pobjednik dobio je nagradu od 150 tisuća kuna. Također, Alen nam je više puta dao do znanja kako je sve ovo vrijeme ostao predan treninzima pa čak i ljeti.

Foto: RTL/kolaž

Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije s treninga te mnogi ne mogu vjerovati kako je to ista osoba s početka showa.

- Izuzetno sam sretan sa svojom sadašnjom kilažom i što je najbitnije, živim svoju promjenu već godinu dana. Svatko tko me vidi uživo, zna kako zdravo i dobro izgledam - rekao je Alen za Slobodnu Dalmaciju. Počelo se pričati kako je pobjednik prethodne sezone ponovno 'nabacio' nekoliko kilograma.

- Trebate razumjeti procese rapidnog mršavljenja i što se događa kada stanete sa tim procesom i počnete graditi mišiće koje niste taknuli do tada, jer ste radili isključivo na redukciji masnog tkiva. Neminovno je da se određen broj kila vrati – objasnio je.

Filomena Roglić

Prijavom u show odlučila sam konačno tome stati na kraj, promijeniti se iz temelja i vratiti samopouzdanje, rekla je prije ulaska u show Filomena Roglić (32) iz Makarske. U show je 2018. ušla sa 145 kilograma, a izgubila je više od 30 kila. Kako kaže, gubitkom kilograma vratilo joj se samopouzdanje, a ljetos se nakon deset godina odvažila skinuti u kupaći kostim i okupati se.

Foto: Facebook

- Od samog sudjelovanja do danas život se promijenio na bolje. Lakše se nositi s radom na sebi iz onog naučenog iako je vanjski svijet ogroman izazov na tom putu - rekla je Filomena.

Vanja Žikić

Trudim se trenirati svaki dan barem jednom dnevno, ako ne uspijem odraditi trening onda to bude duža šetnja. Najviše volim piletinu na sve načine i još je zdrava. Prehranu sam skroz promijenila, jedem sve što smo jeli tokom boravka u kući, rekla je jednom prilikom Vanja Žikić (29), koja je u showu izgubila vrtoglavih 70 kilograma. Kad je ušla u show imala je 140 kilograma. Na društvenim mrežama je objavila fotografiju liječničkog nalaza na kojem se vidi da je nekoć imala i 184 kilograma.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Danas je Vanja samopouzdana, sretna i snažna žena. Donedavno ova mlada Varaždinka nije imala hrabrosti ni izaći iz kuće, a danas je u sretnoj vezi. Vanje je na svom profilu na društvenim mrežama objavila i nekoliko fotografija s novim dečkom Denisom.

Petar Tucman

Petar Tucman (37) iz Zagreba nekoliko je puta prije showa pokušavao smršaviti, ali bezuspješno. Njegova je vaga tada pokazala 170,2 kilograma. U showu je uspješno skinuo 68 kilograma, a sada je u LeeZoni savjetnik za prehranu jer je u međuvremenu upisao edukaciju na Oxfordu te sada stvara jelovnike za polaznike. I, naravno, trenira zajedno s njima.

Foto: RTL

- Hrana također može biti ovisnost, od puberteta vodim borbu s kilogramima, dugo mi je trebalo da shvatim kako ne hranim svoje tijelo, nego svoje emocije. A bitka s hranom i strahom da će se kilogrami vratiti kod mene je i dalje svakodnevna. - kaže Petar.

Nina Martina Korbar

Smršavila sam skoro 70 kilograma od svoje najveće kilaže, kaže Nina Martina Korbar (26),a postala je i influencerica. Kako i priliči njezinom novom poslu, na društvenim mrežama redovito objavljuje fotografije hrane koju jede, gdje i kako trenira te sve vezano za zdrav način života.

Foto: Instagram

Međutim, Nina Martina je, pak, nakon završetka showa "vratila" poneki kilogram, a toga je i sama svjesna.

- Udebljala sam se nekoliko kilograma odmah nakon snimanja finala jer je većina nas željela biti čim mršavija u finalu. Nakon finala sam nastavila s pravilnom prehranom kakva treba biti kad mršavite i s redovnim treningom - objasnila nam je Korbar.

Foto: Instagram

- Smatram da trebam još mršavjeti i da imam još posla na sebi. Trudim se jesti čim bolje, balansirano i zdravo, redovito vježbam, pijem puno vode i puno radim na promjeni u glavi i općenito načinu na koji gledam hranu - tvrdi Nina.

Miro Bajlo

Miro Bajlo (36) iz Zadra i u show je ušao sa 150 kilograma, a do kraja showa izgubio je 23 kilograma. Kad je ušao u show bio je po zanimanju časnik stroja na putničkim brodovima.

- Za brod više nisam, liječnici mi to više ne preporučuju. Čekam promjenu radnog mjesta - rekao je Miro. Inače, sa svojom transformacijom je zadovoljan.

Foto: RTL

- Osjećam se super. Prepun sam energije i veselim se novom danu - rekao je Miro koji se učlanio i u zadarski Triatlon klub.

- Osim obiteljskog života, kad god mogu bavim se raznim sportskim aktivnostima koje me baš ispunjavaju. Ciljeva sam dosta ostvario. Ne još sve, ali hoću - kaže Bajlo.

Marta Šolić

Marta Šolić (26) prijavila se u show kako bi skinula višak kilograma te da se jednog dana uda i osnuje malu obitelj. Na prvom vaganju u emisiji imala je 161,1 kilogram, a želja joj je bila smršavjeti te nakon toga ostvariti ostale životne ciljeve - udati se i osnovati malu obitelj. U kući je izgubila 27,2 kilograma i došla na 133,9 kilograma, a vježbanja se pridržava i vani.

Foto: RTL

Prošle se godine vjenčala za dugogodišnjeg partnera Ivana Maticu. Svadba je bila mala i intimna, a Marta je sretna što je napokon postala gospođa Matica.

- Nastavljam živjeti istim životom koji sam naučila u showu. Ne odustajem od treninga i svog cilja da dođem do željene težine - odlučna je Marta.

Mario Mandić

Mario Mandić (26) iz Zagreba na početku showa imao je 165 kilograma, a sada je pao na 110. Na društvenim mrežama prati ga tri tisuće pratitelja s kojima redovito dijeli savjete kako smršaviti i kako se hraniti.

Foto: RTL

- Nemojte trenirati zato jer mrzite svoje tijelo nego zato jer ga volite - rekao je Mario jednom prilikom. Što se tiče vježbanja, Mario trči i ide u teretanu. Nedavno je otkrio kako je preskakanje vijače dobro za mršavljenje.

Foto: Privatni album

Na Instagramu Mario objavljuje i što jede tijekom dana. Tako je neki dan jeo povrće, integralnu rižu i piletinu, a svakodnevni jelovnik mu se ne razlikuje znatno od ovoga.

Marko Kregar

Marko Kregar (29) je u show ušao sa 170 kilograma, a trenutačno, kaže, ima 108.

- Važno mi je da brojka ne ide gore, iako bih ja volio doći ispod 100 kilograma i to mi je plan, ali polako radim na tome i najesen se vraćam u teretanu - kaže Kregar. Ponosan je na svoju transformaciju koja mu se dogodila nakon showa. Na društvenim mrežama objavljuje kako redovito trenira i održava težinu.

Foto: RTL

Kako kaže, Kregar je sad sretna osoba i voli čuti pohvale na svoj izgled, ali i kritike kako bi shvatio u čemu griješi.

Foto: Instagram

- Sad mogu sve što poželim, sad mogu pomaknuti brda i doline bez da me moja kilaža sprječava u bilo čemu - ispričao je Marko.

Marijo Barišić

Marijo (46) je na početku showa imao 150 kilograma, a prijavio se jer se počeo brinuti o zdravlju. Skinuo je 72, 5 kilograma, a nedavno je bio na operaciji kile u osječkoj bolnici te je uklonio višak kože na trbuhu koja mu je ostala.

Foto: RTL

Marijo i dalje redovito vježba i zdravo se hrani. U 'Životu na vagi' je usvojio te navike, a tijekom rutinskog sistematskog pregleda u showu otkrivena maligna izraslina na bubregu koja je na vrijeme otkrivena i operativno uklonjena.

- Da nije bilo showa, sigurno ne bih otišao k liječniku. Onaj stari ja to nikad ne bi napravio, spasio sam sebi život ulaskom u 'Život na vagi'. Sad nastavljam dalje sa životom, samo pozitiva - rekao je Marijo.

Magdalena Štimac

Bivša natjecateljica showa Magdalena Štimac (24) iz Gospića prijavila se jer je htjela promijeniti stil života i podići samopouzdanje koje joj je, kako je rekla, bilo na nuli. U natjecanje je ušla sa 109 kilograma, a danas ima 30-ak manje.

Foto: Privatni albumI

Nakon izlaska iz showa dobivam dosta poruka od dečki. Zovu me na kave i imaju razne ulete, ali to me previše ne zanima jer sam u sretnoj vezi s muškarcem koji me volio i sa 113 kilograma. Smatram da niti jedan dečko nije vrijedan toga da raskinem vezu s muškarcem koji me volio i vjerovao u mene kad ni ja sama nisam vjerovala u sebe - rekla je. Magdalena je inače blogerica, a velika joj je strast kozmetika.

Luka Smoljo

Luka Smoljo (28) u show je ušao sa 149,8 kila, a izašao sa 85,8 i time izgubio čak 64 kile. No Smoljo ne staje s tjelovježbom.

Foto: Instagram

- Cijeli život sam debeljuco i sad sam došao na kilažu koju sam zadnji put imao na kraju osnovne škole. Koliko god je fizička promjena ogromna, u glavi sam ostao dosta isti, nije me izgled promijenio u tom smjeru - objasnio je Luka za RTL. Ovo ljeto ostvarila mu se jedna posebna želja. Naime, Lukina baka ima vikendicu na moru, ali on već nekoliko godina zaredom ne ljetuje jer ga je, kako je rekao za 24sata, bilo sram skinuti se pred svima koji me poznaju, no sad se promijenio.

Zato je, otkako je izašao iz showa, napravio i profil na Instagramu, kojeg to tada nije imao. Motivira ljude, daje savjete i tako im pomaže u borbi s viškom kilograma. Luka je nedavno uspio i otrčati maraton na Bundeku.

Keti Ćorvila

Keti (45) u show je ušla sa 138 kilograma te je bila najstarija natjecateljica. Iako kaže da nikad izravno nije trpjela uvrede, znala je čuti usputne komentare ljudi na račun svog izgleda. Njezina je želja otići na plažu u dvodijelnom kupaćem kostimu, sa svojom obitelji, zadovoljna svojim izgledom.Keti ističe kako su na njezinu težinu najviše utjecale dvije trudnoće poslije kojih su ostali nagomilani kilogrami.

Foto: RTL

Danas na društvenim mrežama objavljuje fotografije sa svojom obitelji te se čini kako je vratila osmijeh na lice.

Josipa Lopac

Nakon izlaska iz showa vratila sam dio kilograma i sad sam na 117, rekla nam je Josipa Lopac (26), bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi'.Senjanka je u show ušla sa 146 kilograma, a lani, na posljednjem vaganju tijekom snimanja treće sezone, imala je 92. Kaže da ne posustaje u borbi s kilogramima.

Foto: RTL/privatni album

- Već dva mjeseca uporno vježbam da skinem to što sam dobila - otkrila je. Josipa je rekla kako voli jesti proteinske palačinke, raznovrsne salate, a za doručak najradije pojede jedno pečeno jaje, 60 g salame od purećih prsa, krastavce, bademe i kavu s mlijekom. Preko tjedna trenira i trči, a za vikend je, kako kaže, odmor za dušu i tijelo.

- Mali pomaci svaki dan vode do rezultata. Bilo je uspona i padova i to velikih, ali uvijek trebamo nastavit dalje, bez obzira gdje smo skrenuli s puta! Godina dana od finala je prošlo - prisjetila se Lopac. Dodala je kako je imala težak put, ali sada je sretna i zadovoljna. Promjenom izgleda iznenadila je brojne ljubitelje showa, a komplimenti na račun novog izgleda ne prestaju.

Ivan Matas

Ivan Matas (26) iz Solina u show je ušao sa 155 kilograma. Zbog prekomjerne težine nikada se nije mogao baviti nogometom koji jako voli.

Foto: RTL

Kilograme je počeo gomilati kada je u srednjoj školi pao razred, no nikada nije imao dovoljno motivacije skinuti ih i poboljšati zdravlje. Ulaskom u show došlo je njegovo vrijeme za promjene.

Irena Štetić Andrin

Irena (37) u show je ušla sa 130 kilograma, a naposljetku je uspjela izgubiti 50. Irena je na početku showa rekla kako joj je prijava u 'Život na vagi' zadnji vlak ako se želi ostvariti kao majka. To joj se naposljetku i ostvaruje. Ona i suprug Ivica dugo su pokušavali biti roditelji. Na Majčin dan saznali su sretne vijesti.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

- Kasnila mi je menstruacija 15 dana, a ja uopće nisam ni pomišljala da bi mogla biti u drugom stanju jer smo ionako imali loš spermiogram. Kupila sam najbolje testove i saznala da sam trudna. Plus je odmah pisao, a nedugo nakon sam saznala na uređaju da sam trudna tri tjedna. Spremali smo se za umjetnu oplodnju, a ja sam prirodno zatrudnjela - rekla je za 24sata Irena.

Ostala je u kontaktu sa sudionicima showa, a i sad se naježi kad se sjeti da joj je supruga kandidata Bare, Tomislava, baš to jutro kad je saznala za trudnoću poslala poruku.

Domagoj Santo

Život mi se nakon ‘Života na vagi’ promijenio za 180 stupnjeva, počinje Domagoj Santo (19). Najmlađi bivši kandidat showa, dodaje, i dalje puno trenira, vozi bicikl, a iako nema određeno vrijeme, najčešće voli navečer vježbati.

Foto: Privatni album/RTL

Domagoj je više puta htio naučiti voziti, ali sve dosad sputavali su ga kilogrami.

- Htio sam naučiti voziti, ali nikad nisam znao kakav ću auto dobiti i hoću moći u njega sjesti - izgovorio je jednom prilikom, a sada je uspio položiti vozački ispit. Domagoj je u show ušao sa 173 kilograma, a izašao sa 63 kilograma manje.

Biserka Mikulandra

Biserka (31) iz Bilica pokraj Šibenika u show je ušla sa 130 kilograma koji su se počeli skupljati tijekom njezine trudnoće, a u show se prijavila kako bi skinula što više kilograma.

Foto: RTL

U skidanju kilograma nije stala ni kad je napustila show te je sa zdravim životom i svakodnevnim vježbanjem nastavila i dalje.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':