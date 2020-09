Veliku Zlatnu Arenu dobio film 'Tereza37' Danila Šerbedžije...

Ocjenjivački sud djelovao je u sastavu Lina Kežić (predsjednica), Dana Budisavljević, Ksenija Marinković, Vesna Mort i Danko Vučinović. Nagrade će dobitnicima biti predane večeras u pulskoj Areni

<p>Film 'Tereza37' <strong>Danila Šerbedžije </strong>(49) dobitnik je velike Zlatne Arene za najbolji film na 67. Pulskome filmskom festivalu dok je nagrada publike Zlatna vrata Pule pripala filmu "Otac" <strong>Srdana Golubovića </strong>(48), objavljeno je u petak na konferenciji za novinare. </p><p>Filmu 'Tereza37' produkcijske kuće Focus media producentice <strong>Irene Marković </strong>pripalo je još pet Zlatnih Arena i to za režiju Danilu Šerbedžiji, za scenarij <strong>Lani Barić</strong>, za najbolju sporednu žensku ulogu <strong>Ivani Roščić </strong>za ulogu Renate u filmu, za montažu <strong>Dubravki Turić </strong>te za masku <strong>Snježani Gorup</strong>, objavio je Ocjenjivački sud Hrvatskoga natjecateljskog programa na konferenciji za novinare održanoj u Festivalskom centru u Puli.</p><p>Tri Zlatne Arene na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu osvojio je film 'Ribanje i ribarsko prigovaranje' redatelja <strong>Milana Trenca </strong>i to Zlatnu Arenu za najbolju mušku glavnu ulogu <strong>Radi Šerbedžiji </strong>za ulogu Petra Hektorovića, za najbolju sporednu mušku ulogu <strong>Leonu Lučevu </strong>za ulogu Paskoja te za glazbu koja je dodijeljena Igoru Paru.</p><p>Filmu 'Mater' redatelja <strong>Jure Pavlovića </strong>pripale su dvije Zlatne Arene - za oblikovanje zvuka <strong>Martinu Semenčiću </strong>i za kameru <strong>Jani Plećaš</strong>, a tom je filmu pripala i nagrada 'Breza' za najboljeg debitanta, dok je film 'Mare' redateljice <strong>Andree Štaka </strong>osvojio također dvije Zlatne Arene i to za kostimografiju <strong>Sari Giancane </strong>i <strong>Valentini Vuković </strong>te za scenografiju <strong>Jani Plećaš</strong>. Zlatna Arena za vizualne efekte u filmu dodijeljena je <strong>Vedranu Štefanu </strong>za film 'Ideš? Idem' redatelja <strong>Ljube Zdjelarevića</strong>. Zlatna Arena za specijalne efekte u filmu ove godine nije dodijeljena.</p><p>U konkurenciji manjinskih hrvatskih koprodukcija Zlatna Arena za najbolji film dodijeljena je filmu 'Agina kuća' redateljice <strong>Lendite Zequiraj</strong>, za režiju dodijeljena je <strong>Metodu Pevecu</strong> za film 'Ja sam Frenk', a za glumačko ostvarenje dodijeljena je <strong>Goranu Bogdanu </strong>za ulogu Nikole u filmu 'Otac' redatelja <strong>Srdana Golubovića</strong>.</p><p>Ocjenjivački sud djelovao je u sastavu <strong>Lina Kežić </strong>(predsjednica), <strong>Dana Budisavljević</strong>, <strong>Ksenija Marinković</strong>, <strong>Vesna Mort </strong>i <strong>Danko Vučinović</strong>. Nagrade će dobitnicima biti predane večeras u pulskoj Areni prije prikazivanja filma 'Berge Istra'.</p>