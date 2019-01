Vera Zima je u suzama: Uvijek smo se mogli šaliti, falit će mi

Ostalo je neizgovorenih riječi, prerano je otišao. Nekada sam bila i mrzovoljna kad smo bili na setu, a on je bio uvijek veseo i nasmijan. Ono što mi nikako ne izlazi iz glave jest to da sam baš jučer popodne gledala ‘Odmori se, zaslužio si’ i rekla: Ma vidi kur**nog sina kako dobro glumi, ispričala nam je jecajući i jedva izgovarajući riječi njegova kolegica, glumica Vera Zima (65).

Prisjetila se i kako je zadnjih dana na setu serije zaboravljao tekst, pa je ispred sebe imao papir. Točnije, u novinama je imao zalijepljen tekst kojeg je morao govoriti.

- Zadirkivala sam ga zbog toga. Uvijek smo se lijepo mogli našaliti. Oraspoložio bi me, a da možda toga nije ni bio svjestan. Zaista sam u šoku. Zvali su me već i moji najbliži, rodbina i susjedi. Veliki je to gubitak. Trebali smo još puno uloga odglumiti skupa. Nije trebalo ovako završiti. Bili smo pravi prijatelji koji su znali i glumiti, ali i zabaviti se skupa. Zauvijek će mi biti u mislima - pojasnila je.

Gledatelji su obožavali gledati Veru i Ivu u ulozi bračnog para Kosmički. U 'Odmori se, zaslužio si' svojim je namrgođenim stavom i šalama zabavljao gledatelje. Gregurević je za tu ulogu dobio najveće komplimente. Gledatelji su nerijetko govorili da se ne osjećaju kao da gledaju seriju nego kao da im je Ivo u dnevnom boravku. Toliko je bio uvjerljiv.