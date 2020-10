Vergara je najplaćenija glumica

Zvijezda 'Moderne obitelji' na vrhu je Forbesove liste najplaćenijih glumica na svijetu, predvodeći televizijske glumice u godini kad su kina zapala u krizu, objavio je Forbes

<strong>Sofia Vergara</strong> (48) koja je trenutačno sutkinja u emisiji 'America's Got Talent' zaradila je nevjerojatnih 43 milijuna dolara (oko 277 milijuna kuna) u posljednjih 12 mjeseci u plaći i angažmanima. Pomakla se s drugog mjesta prošle godine.

Kolumbijka je zarađivala 500 tisuća dolara po epizodi u posljednjoj sezoni Emmyjem nagrađene 'Moderne obitelji' koja je prestala sa snimanjem početkom ove godine.

Forbes je procjenio da će zaraditi 'barem 10 milijuna dolara po sezoni" za 'AGT', jednu od najpopularnijih natjecateljskih emisija u SAD-u.

Pandemija koronavirusa paralizirala je Hollywood, prisilivši zaustavljanje produkcija i zatvaranje kina, te je snimanje mnogih visokobudžetnih filmova odgođeno. Oscarovka <strong>Angelina Jolie</strong> (45) na drugom je mjestu Forbesove liste s 35 milijuna dolara.

Glumice koje najviše zarađuju na televiziji ili streaming servisima nalaze se na vrhu liste. Zvijezda serije 'Wonder Woman' <strong>Gal Gadot</strong> (35) nalazi se na trećem mjestu s 31 milijun dolara, no dio novca je zaradila u Netflixovom filmu 'Red Notice'.

Na osmom mjestu s 19 milijuna dolara nalazi se glavna glumica 'Uvoda u anatomiju' <strong>Ellen Pompeo </strong>(50), a zvijezda 'Sluškinjine priče' <strong>Elisabeth Moss</strong> (38) na devetom je mjestu s 16 milijuna dolara. Još jedna dobitnica Oscara, <strong>Viola Davis</strong> (55), prvi put se pojavila na top 10 listi. Ukupno je 10 najplaćenijih glumica u svijetu 2020. godine zaradilo 254 milijuna dolara u 12 mjeseci.

Deset najplaćenijih glumaca zaradilo je gotovo duplo više - gotovo 550 milijuna dolara - u istom periodu. Tu listu je prošli mjesec predvodio <strong>Dwayne 'The Rock' Johnson</strong> (48) sa 87.5 milijuna dolara.