Na listi najplaćenijih: Izborili smo se za jednake honorare...

Turski glumci po zaradi su se približili holivudskoj A-ligi, a ni glumice, koje su donedavno zaostajale po primanjima za muškim kolegama, više nemaju primjedbi

<p>Za mnoge turske zvijezde vrijedi ona davna izjava Linde Evangeliste “Za manje od 10.000 dolara ne ustajem iz kreveta”.<br/> Što više pune stranice tabloida skandalima, to su zanimljiviji gledateljima, pa tako rastu i honorari za angažmane u serijama. Turski glumci po primanjima su se približili holivudskoj A-ligi, a ni glumice, koje su donedavno zaostajale u zaradi za muškim kolegama, više nemaju primjedbi.<strong> Meryem Uzerli </strong>(36), najpoznatija po ulozi Hurem u “Sulejmanu Veličanstvenom”, u početku je dobivala 4000 eura po epizodi, da bi s rastom popularnosti serije došla do 12.500 eura po epizodi. Ponešena slavom, glumica je tražila 25.000 pa je ostala bez angažmana. Zvijezda serije “Tuđi život” <strong>Nurgül Yeşilçay Hayranlari</strong> (44) među najplaćenijim je i najprivilegiranijim glumicama. Honorar od 20.000 eura po epizodi dobiva unaprijed. Isto je bilo i s<strong> Tubom Büyüküstün </strong>(38), no zvijezda serije “Asi” pretjerala je sa skandalima u toj mjeri da producenti više ne žele čuti za nju, iako Tuba tvrdi da je ona ta koja više ne želi snimati. Ni <strong>Bergüzar Korel</strong> (37), Šeherezada iz “1001 noći”, ne može se žaliti na honorare. Zarađuje solidnih 12.000 eura po epizodi, a dodatne prihode ostvaruje u marketinškim kampanjama.</p><p>Koliko god ove glumice dobro zarađivale i uživale po luksuznim vilama s poslugom, nisu se ni približile najbogatijioj desetorki. Iako mnogi od njih jedva imaju 40 godina, stanje na njihovim računima, pišu turski tabloidi, broji se u milijunima dolara. Plus otprilike još toliko u nekretninama i pokretninama. Na prvome mjestu liste najbogatijih je glumica<strong> Aslı Tandogan </strong>(41). Jedna od najljepših turskih zvijezda nosi titulu i najplaćenije jer po epizodi dobije između 25.000 i 30.000 eura. Do 41. godine na račun je stavila deset milijuna dolara. Producenti tvrde s pokrićem jer osim što je sjajna glumica, svestrana Asli svira i harfu u Antalijskom simfonijskom orkestru. S upola manjom svotom na računu slijedi je <strong>Tolgahan Sayışman </strong>(38). Njihovi producenti, poznato je, vole angažirati modele i manekene, a kad k tome još znaju i glumiti, ne škrtare na honorarima. Tolgahan nosi titulu najljepšega glumca i modela. I drugog najbogatijeg Turčina u svijetu sapunica. Tu je i <strong>Burak Özçivit </strong>(35).</p><p>Miljenik žena diljem svijeta, Bali-beg iz “Sulejmana veličanstvenog” s tri milijuna dolara, u vrhu je najbogatijih glumaca. Odličan honorar dobio je i za glavnu ulogu u seriji “Osman”, koju upravo snima. Osim što gomila novac od glume, Özçivit snima i reklame. Iza njega je i titula drugoga najljepšeg modela na svijetu. Naši gledatelji su<strong> Beren Saat </strong>(36) upoznali kao zvijezdu serija “Strasti Orijenta” i “Izgubljena čast”. Heroina turskih dramskih serija nakon pet godina braka razvela se od pjevača Kenana Dogulua. Razveli su se sporazumno, iako je on nju prevario i ostavio. Nisu imali što dijeliti jer se Saat predbračnim ugovorom pobrinula da zaštiti nekretnine i tri milijuna dolara, koliko ima na računu. Ni zvijezda serija “Asi” i “Ljubav i kazna” <strong>Murat Yıldırım </strong>(41) ne može se žaliti na zaradu. Iako je “tek” šesti po bogatstvu i “teži” oko dva milijuna dolara, Murat dodatno zarađuje pjevanjem.</p><p>Vrlo blizu je i <strong>Hazal Kaya </strong>(29). Zvijezda serije “Djevojka imena Feriha” dosad je uspjela skupiti 18 milijuna dolara, baš kao i Özcan Deniz (48), kojeg naši gledatelji pamte kao Faruka iz “Istanbulske nevjeste”. S njima je i <strong>Engin Akyürek </strong>(38), jedan od najuspješnijih glumaca koji producentima nikad ne kaže “ne”. U 30-oj godini dobio je nagradu za najboljega glumca godine. Na listi od deset najbogatijih turskih glumaca našla se i <strong>Ezgi Asaroglu</strong> (33).</p><p>Dobitnica uglednih međunarodnih nagrada poput nagrade Filmskog festivala u Cannesu za najbolju glumicu pred kamere je prvi put stala sa 17 godina u seriji “Bir Bilim Ask”. U sljedećih 16 godina, koliko je marljivo radila, zaradila je oko 1,3 milijuna dolara. Zadnji, deseti na listi top 10 najbogatijih je glumac Kıvanç Tatlıtu. Iako mu nitko ne osporava glumačko umijeće, tabloidi nerijetko bruje o njegovim skandalima. Naši su ga gledatelji upoznali u seriji “Gumus”, a njegova neto vrijednost je oko milijun dolara.<br/> </p>