'Veselko Tenžera je veliki pisac, njega nije pregazilo vrijeme...'

Novinarka i urednica Branka Kamenski snimila je dokumentarac o književnom kritičaru i novinaru Veselku Tenžeri. Njezina prvotna želja bila je da film bude emitiran na datum njegove smrti, 20. veljače

<p>U filmu ima i mnogo anegdota koje su ispričali njegovi kolege i prijatelji, pa iako je film u cjelini potresan, gledatelje će na mnogo mjesta i nasmijati.</p><p><strong>Kako ste došli na ideju da snimite dokumentarac o Veselku Tenžeri, novinaru za kojega se pričalo da kritikama može proslaviti ili ‘pokopati’ nekog?</strong></p><p>Posve je nevjerojatno da do danas, a prošlo je 35. godina od smrti Veselka Tenžere, nikome nije palo na pamet da o njemu snimi dokumentarni film. Znati da je u našoj bliskoj prošlosti živjela jedna tako iznimna osoba, jedan doslovno genij pisane riječi, a pritom to prepustiti zaboravu - za mene je bilo posve neprihvatljivo. Čekala sam trenutak, a on se dogodio kad sam prestala raditi ‘Pola ure kulture’, da predložim dokumentarac o njemu.</p><p><strong>Koliko dugo ste ga snimali?</strong></p><p>Rad na dokumentarcu, čiji je producent HRT, oduljio se zbog te nesretne epidemije, iako sam vrlo brzo nakon što mi je lani u listopadu u Dokumentarnom programu odobreno snimanje imala gotov scenarij i dogovorene sve sudionike koji su govorili o Tenžeri. Moja prvotna želja bila je da film bude emitiran na datum njegove smrti, 20. veljače, ali to je doista bilo nemoguće ostvariti. Gledatelji HTV-a ipak će film vidjeti ove 2020., kad se obilježava 35 godina od njegove tragične smrti.</p><p><strong>Nedostaje li danas takvih novinara poput njega?</strong></p><p>Naravno da nedostaje. Ali ne treba tu biti previše strog jer Tenžera je svojim pisanjem i mišljenjem postavio tako visoke kriterije da ih je malo tko (ako itko?) uspio doseći, i to ne samo u hrvatskom novinarstvu, nego i u hrvatskoj književnosti. Kao što ističu gotovo svi u dokumentarcu, on nije bio novinar u klasičnom smislu, on je bio prije svega pisac.</p><p><strong>Proučavajući Tenžeru, što vas najviše fascinira iz njegova života, pisanja...?</strong></p><p>Veselko Tenžera je metafora našeg odnosa prema kulturnim veličinama, odnosa politike prema ljudima koji misle svojom glavom. Ako je ta glava pritom još tako pametna i neovisna kao što je bila Tenžerina, to gore po nju! Živio je na rubu egzistencije, s obitelji se seljakao po podstanarskim stanovima, a zaslužio je da se pred njim prostiru crveni tepisi. Njemu je uistinu učinjena velika nepravda i nadam se samo da će ovaj film, s velikim zakašnjenjem, barem malo ispraviti tu nepravdu.</p><p><strong>Je li bilo kakvih anegdota sa sudionicima tijekom snimanja (o njemu govore Slavica i Igor Mandić, Josip Pavičić, Miroslav Ćiro Blažević, Zdravko Zima...)?</strong></p><p>U filmu ima i mnogo anegdota koje su ispričali njegovi kolege i prijatelji, pa iako je film u cjelini, rekla bih, potresan, vjerujem da će se gledatelji i nasmijati.</p><p><strong>Nedavno ste, najavljujući dokumentarac, rekli kako bi svi, pa i novinari, trebali čitati Tenžeru jer bi bili bolji novinari i pisci, a i sami ste se iznenadili u knjižnici kad ste posuđivali njegovu knjigu da je nitko nije posudio 15 godina i da se knjižničarka morala po nju spuštati u podrum.</strong></p><p>Tenžeru sam redovito čitala dok je pisao u novinama, ali sam, naravno, sve njegove tekstove sad ponovno pročitala ukoričene u knjige. On je veliki pisac jer ga nije, kako bi se reklo, pregazilo vrijeme.</p><p><strong>Rekli ste da ste ga sreli samo jednom. Kakav je dojam na vas ostavio?</strong></p><p>Pamtim ga kao prilično šutljivog, samozatajnog...</p>