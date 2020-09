Film kojeg se Hollywood srami: Proglašen je najrasističkijim...

Prema riječima američkog povjesničara Leona Litwacka film prikazuje Afroamerikance kao 'nižu vrstu', karakterističnu po 'opakoj bestijalnosti' i 'primitivnoj seksualnosti'

<p>Prije nešto više od sto godina, 3. ožujka 1915. godine, u New Yorku je počelo prikazivanje najrasističkijeg filma u holivudskog povijesti. “Rođenje jedne nacije” trosatna je drama koja prati dvije bjelačke obitelji - jednu na sjeveru i jednu na jugu Amerike - u periodu koji je prethodio američkom građanskom ratu, tijekom rata i u vrijeme obnove. Imao je premijeru u Los Angelesu i bio je prvi dugometražni film koji je prikazan u Bijeloj kući.</p><p>Premijera u njujorškom “Liberty Theateru” je, međutim, bila više od predstave, obzirom da su nastojanja režisera David Griffith da izazove veliki publicitet naišla na snažne prosvjede Nacionalnog udruženja za napredak obojenih (NAACP). Prema riječima američkog povjesničara Leona Litwacka (“Past Imperfect, History According to the Movies”), film prikazuje Afroamerikance kao 'nižu vrstu', karakterističnu po 'opakoj bestijalnosti' i 'primitivnoj seksualnosti'.</p><p>Walter Long (jedan od bijelaca koji u filmu glume crnce) pojavljuje se u ulozi Gusa, bivšeg radnika na plantaži, koji žudi za mladom i nevinom bjelkinjom Florom Cameron (Mae Marsh). Da ne bi bila silovana, ona počini samoubojstvo. I tu na scenu stupa Ku Klux Klan koji dolazi spašavati bijele južnjakinje, konkretnije junakinju koju igra zvijezda nijemog filma Lilian Gish. Film u prvi plan ističe opasnost od crnačke vlasti. Afroamerikanci su prikazani kao državni zakonodavci, suci, porotnici, glasači i naoružani vojnici koji nameću ravnopravnost. Prikazuje se kako bi izgledalo da su zakonodavci Južne Karoline tamnoputi - hodaju bosi, piju viski i jedu piletinu u parlamentu dok uvode zakon koji omogućava brakove između bijelaca i crnaca.</p><h3>Hollywood priznao grešku 97 godina kasnije</h3><p>Izražavajući zahvalnost za nagradu Oscar, koju je prošle godine dobio za pjesmu “Glory” iz filma “Selma”, John Legend je upozorio “da je zakon o pravu glasa, za koji su se aktivisti za građanska prava borili 50 godina, ugrožen, ali u filmu “Rođenje nacije” su upravo crnci prikazani kao oni koji ugnjetavaju bijelce i tjeraju ih s ulica gradova.</p><p>Tek 97 godina kasnije Hollywood je ispravio pogrešnu Griffithovu sliku o velikom republikanskom abolicionisti Thaddeusu Stevensu, koji je poslužio kao inspiracija za lik negativca Austina Stonemana (igra ga Ralph Lewis). <strong>Tommy Lee Jones</strong> je 2012. nominiran za Oscara za ulogu u filmu "Lincoln", u kojem igra ovog hrabrog kongresmena koji se borio za emancipaciju i pravo glasa Afroamerikanaca i živio s tamnoputom ženom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>