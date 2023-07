Vesna Dragojević na koncertu: S Oliverom je bila 45 godina, a vjenčali su se nakon 10 mjeseci

Jučer se u Veloj Luci pjevalo u čast Oliveru Dragojeviću. Legenda hrvatske glazbe preminula je prije pet godina, a na obljetnicu je stigla i njegova supruga Vesna Dragojević.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vesna je koncert 'Trag u beskraju' slušala iz prvog reda, nosila je elegantnu zelenu košulju i crne hlače. Također je raspustila prepoznatljivu kovrčavu kosu.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Vesna i Oliver vjenčali su se nakon što su se poznavali samo 10 mjeseci, a skupa su ostali 45 godina. Supruga često na društvenim mrežama objavljuje tekstove i fotografije upućene Oliveru.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zajedno imaju tri sina, Damira, Dina i Davora.

- Ja sam se udala za Olivera prije nego što je počeo pjevati i sjećam se jedne rečenice koju mi je tada rekao. Pitala sam ga što radi, a on mi je odgovorio da svira. Ma što radiš, to nije posao, odgovorila sam mu. A on će meni: 'Kad mi muzika postane posao, onda muzike više nema…!' To je nešto najmudrije što sam ikad čula. Time je htio kazati da mu glazba nije posao i da ne treba trčati za novcima, velikim turnejama, nego sve to dovesti u 'livel'… - rekla je Vesna jednom prilikom.