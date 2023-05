Vesna Dragojević o Stavrosu i Oliveru: 'Natjecali bi se tko je upecao više riba. Cijenio ga je'

Pjevač Jasmin Stavros preminuo je u srijedu u 69. godini nakon teške borbe s rakom kostiju, a mnoge domaće zvijezde su povodom njegove smrti izrazile žaljenje i sućut obitelji.

Stavros nije jedini koji nas je rano napustio. Naime, tu je i Oliver Dragojević čiji se život s Jasminom isprepleo na više načina.

Oba pjevača bila su vezana za Korčulu. Oliver je iz Vele Luke, gdje njegova obitelj ima dvije kuće, a Stavros ima kuću u Prigradici još od 1978., i upravo je ondje s obitelji provodio sva svoja ljeta. Obojica su obožavala ići na ribe, jedno vrijeme zajedno su i svirali i bili u istom bendu. Obojica su nas napustila prerano, iza sebe su ostavili more hitova i lijepih uspomena, a nekih trenutaka se za Slobodnu Dalmaciju prisjetila i Oliverova supruga Vesna Dragojević.

Foto: Tino Juric/PIXSELL

- Kad je Oliver ostavio Trubadure i išao svirati u Supetar s grupom More, 1973., to ljeto je svirao svaku večer u hotelu Vila Maria, Stavros je s njima svirao bubnjeve. Tada sam Stavrosa prvi put srela i upoznala, on je stvarno bio vrhunski bubnjar. Kasnije, kad je Oliver išao u solo karijeru, Stavros ga je pratio par godina, bio je u njegovom pratećem bendu. Znali su igrat na karte, zezat se - rekla je Vesna.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

- Ljeti bi se uvijek on i Oliver natjecali bi se tko je više ribe uhvatio, sretali bi se po Korčuli i na Palagruži. Staki je isto volio loviti ribu! Oliver je bio bolji ribar, ali dobro, Stavros je manje i lovio. Znali su nekad ići na Palagružu skupa hvatati. Oliver je uvijek lijepo govorio o njemu. Bili su dobri, nisu se poslije puno družili, ali Oliver ga je jako cijenio - dodala je pa izrazila sućut Jasminovoj obitelji.

