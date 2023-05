Vesna iz 'Ljubav je na selu' nam otkriva: 'Bivšem mužu oprostila sam prevaru. Teško je bolestan'

Naravno da vjerujem u ljubav i dalje. Doći će i ona prava jednom, govori nam Vesna Vuković koju smo imali prilike gledati u 'Ljubav je na selu', a ovaj je tjedan kuhala i u 'Večeri za 5'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vesna nam kaže da se nakon showa u kojemu je tražila ljubav pokušala okušati i u kulinarskom showu. Sada kada je prošlo već neko vrijeme od emisije dojmovi su joj se slegli pa je zahvalna na novim poznanstvima.

- 'Ljubav na selu' mi je donijela nova poznanstva, nova prijateljstva. Gdje god odem, ljudi me prepoznaju. Jako lijepo iskustvo. Zbog toga mi je želja bila sudjelovati i u 'Večeri' - govori nam.

Foto: RTL

U 15. sezoni 'Ljubavi' gledali smo je kod farmera Siniše. S njim nije pronašla sreću u ljubavi, a otkrila nam je i što ju je najviše razočaralo kod njega.

- Siniša me malo razočarao s time jer malo je pažnje davao meni, mislim da se trebao posvetiti svakoj podjednako, ali bez obzira na to sve, ostali smo prijatelji i čujemo se kad je moguće - rekla nam je, a čuje se i sa drugim kandidatkinjama Paulinom, Željkom, Gabrijelom.

Foto: RTL

U jednoj epizodi emisije Vesna je priznala da ju bivši muž varao, ali i da je ona njega prevarila. Pitali smo ju i jesu li joj prevare u braku teško pale.

- Prevaru općenito ne volim, a pogotovo ne onu kad sam u braku ili vezi. Naravno da mi je prevara teško pala i stalno se pitam zašto netko pokušava biti s nekim ako ga vara, nebitno bilo muško ili žensko - govori nam Vesna.

S bivšim suprugom ostala je u prijateljskom odnosu, a on se bori s teškom bolesti.

- Bez obzira na to što je bilo prije, ipak je iza nas 25 godina braka, troje djece i troje unuka. Kad imam priliku, odem do njega i kćeri i budem s njima, nisam zlopamtilo - govori nam, a otkriva i da joj je on uz njezinu djecu najveća podrška:

- Najveća su mi podrška moja djeca i bivši suprug bez obzira na to kako to nekima zvučalo - prije svega sam čovjek i oprostila bih i najgorem neprijatelju, a ne njemu. Što je bilo, bilo je, život ide dalje i njemu želim ono najvažnije - zdravlje, da uspije u borbi s teškom bolešću s kojom se već dvije godine bori.

Foto: Privatni album

Srce je Vesni trenutačno zauzeto.

- U njemu su moja djeca i moju unuci koji su mi sve na svijetu - zaključila je.

Foto: Privatni album

Vesna i dalje vjeruje u ljubav, a otkako se rastala u potrazi je za srodnom dušom. U vezi joj je najvažnija iskrenost, povjerenje i poštovanje. Prevaru, govori nam, više ne oprašta.

- Otad pokušavam naći nekog normalnoga, a da li takav postoji - ne znam? Voljela bih da je iskren! Nešto je u zraku, a vidjet ćemo što će biti od toga. Imam i ja svoje uvjete koje tražim, ako ih ta osoba ispuni bit će okej, ako ih ne ispuni - doviđenja. Iskrenost mi je najvažnija - rekla je Vesna na malim ekranima tijekom pravljena večere ovoga tjedna.