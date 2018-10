Pisarović se 'vraća': Veseli me nastup s Krešom Bengalkom

Stalno me najvaljuju kao ‘veliki povratak Vesne Pisarović’, a ja svake godine pjevam u Hrvatskoj. Ispada da se svake godine po tri-četiri puta vraćam, rekla nam je pjevačica. Pisarović (40) u varaždinskoj Areni 19. listopada pjevat će na brucošijadi, a 10. studenog pjevati na slavnoj brucošijadi FER-a. Dosad u karijeri nije pjevala na brucošijadama, a osim nje, nastupaju Belfast Food, Šajeta, Krešo Bengalka...

SNIMA JAZZ ALBUM

- Zvali su me, a takav se poziv ne odbija. Baš se veselim nastupu sa svima i pred studentima. Pa te su generacije odrastale uz moje pjesme, sad će ih slušati. Pratit će me bend koji je sa mnom već 18 godina, znači da je sve idealno ispalo - radosno je rekla Pisarović. A te generacije odrastale su uz “Jutro donosi kraj”, “Dolje na koljena”, “Za tebe stvorena”... Tih će se dana moći prisjetiti i na brucošijadi. Vesna će za njih otpjevati samo svoje najveće hitove.

- Nisam ja odustala od njih, često ih izvodim na nastupima, bude to nekakv spoj jazza i tih starijih pjesama. No sad ću za studente pjevati samo uspješnice - objasnila nam je Pisarović. Prije zagrebačke brucošijade u Bruxellesu će snimiti jazz album, a onda krenuti završavati još jedan, ali pop.

- Ovaj jazz će biti veliki test za mene, to mi je velika želja da ispadne dobro. A što se tiče popa, pa nisam nikad pobjegla od njega. Samo, sad sam starija i to neće biti pjesme kao što su bile nekad davno. Bit će to pop, ali drugačiji nego prije - najavila je. Jazz ju je i “potjerao” iz Hrvatske prije 12 godina. Osjećala je lagano nezadovoljstvo, a onda je presudio jedan koncert.

- Nije mi se svidio način na koji sam pjevala, kao da sam bila ograničena. Htjela sam nešto više i onda sam na tom jazz koncertu vidjela da je to moguće, da postoji drugi svemir, ali do kojeg je ipak moguće. I zaista je, i dalje živim od glazbe - rekla je Pisarović. No to je utjecalo na to da u potpunosti promijeni život. Kaže da nije imala problema ovdje na sceni, no više nije mogla. Studirala je jazz pjevanje u Nizozemskoj, a zatim u Engleskoj. Danas joj je baza sa suprugom Ozrenom Pupovcem.

- Bilo je s odnosima sve u redu, nije bilo nemoralnih ponuda. Dobivala sam i simpatične poruke ili medvjediće od publike, bilo je zgodno - rekla je i dodala:

U BERLINU JE NEPOZNATA

- Sad živim na relaciji Zagreb - Berlin, po nekoliko sam mjeseci u svakom gradu. To je privilegija. Iako se pitam što mi je to trebalo, no traje vrlo kratko. Zagreb je moj grad, a u Berlinu je opet drugačije. Multikultularan je, pun programa i života, uživam u tamošnjim koncertima. I tamo ispadam duh, totalno sam nepoznata, a u Hrvatskoj me ipak ponekad prepoznaju, iako to ne volim. No ako me ne prepoznaju fizički, kad progovorim, tad me povežu - rekla je. Obitelj se uspješno nosi s njezinim tempom.

- Lijepa je ta distanca prostora - rekla je.

