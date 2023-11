Vesna Pisarović sprema album: 'Napisala sam pjesme, a onda me publika uvjerila da su krive'

Ljudi, što se događa, ja stvarno ne znam je li ovo stvarno. Kakva energija, rekla je Vesna Pisarović (45) u petak, kad je otpjevala brojne hitove u Ciboni.

Koncert u Ciboni bio je glazbeno putovanje kroz Vesninu karijeru, obilježenu brojnim hitovima, danas već evergreenima, poput 'Da znaš', 'Jutro donosi kraj', 'Da sutra umrem', 'Dolje na koljena', 'Sasvim sigurna' i brojnim drugima, proizašlih mahom iz kreativnog pera Milane Vlaović, danas naše cijenjene spisateljice i kolumnistice. A zanimljivo je da se koncert dogadio točno pet godina nakon što je 10. studenog 2018. godine prvim povratničkim koncertom odškrinula vrata povratku na pop scenu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'Jako je teško dobiti dobar zvuk'

- Nakon svega ovog sam zbunjena. Biti na stageu je kao biti u nekom transu tako da je ne znam što je bilo večeras. Publika je bila krasna. Jako je teško u Ciboni dobiti dobar zvuk, a čini mi se da smo i to uspjeli. Za razliku od prošlog nastupa koji je bio moj prvi veliki nastup, kada nisam ništa znala kako se to radi, ove godine sam znala kako se to radi. Moja ekipica je tu i bili bi sretni da sutra nastavljamo dalje - rekla nam je pa dodala:

- Ova večer je bila obojena i tom jednom humanom notom, budući da je koncert dio projekta 'Pokaži srce', koji se brine o mladim sportašima i unaprjeđenju njihovog zdravlja.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Publika koja je jedva dočekala Vesnu vidjeti na pozornici došla je s raznim natpisima, a jedan od upečatljivijih su mladići koji su na majicama imali natpise 'Mrzim jutro jer...'. Vesna, kaže nam, nažalost nije ih vidjela zbog reflektora. Kao gost iznenađenja na pozornici se pojavila Nika Turković. Ukrstile su svoje glasove te zajedno zapjevale hit Josipe Lisac 'Gdje Dunav ljubi nebo'.

- Nika je jako draga i slatka i imala sam osjećaj da bi naši glasovi, koji su dosta suprotni, mogli pasati. Inače volim birati glazbenike koji imaju nešto za reći i koji su drugačiji i od mene same. Izbor pjesme se pokazao kao jedan lijepi trenutak - objasnila nam je.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Iako je Vesna pjevala dva sata pitali smo je postoje li neke pjesme koje nije otpjevala, a htjela je.

- Ima nekoliko pjesama koje volim s prošlih albuma poput 'Vuk dlaku mijenja, ali nikad ćud'. Ima, ima dosta pjesama. Kada bih ponovno radila koncert, možda bih napravila drugačiju dinamiku koncerta. Ovaj put je glas bio u fokusu - govori nam.

'Nije me bilo 15 godina na sceni'

Vesnini hitovi s početka 2000.-ih i dalje su jedni od najslušanijih, a ona, kaže nam, prije nije znala da su njezine pjesme bezvremenske.

- Mislim da je najlogičnije objašnjene nostalgija. Čini mi se da su ove pjesme dosta nevine i suprotne pop pjesmama kakve se danas pjevaju gdje se pije vino do jutra, idemo do zore do klub, nikada se nećemo vratiti, Mercedes, BMW. Milena je stvarno napisala pjesme koju jesu bezvremenske. Sada to vidim, prije to nisam znala. Nije me 15 godina bilo na sceni i nisam se tome nadala. Kroz tih 15 godina postala sam muzičar i mogu sama voditi aranžmane i voditi bend. Prije 15 godina ne bih ovako znala, niti bi mogla imati ovakav koncert - iskreno je ispričala pjevačica.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

A je li u najavi novi pop album?

- On se radi. Ova dva mjeseca pripreme za nastup su oduzeta tom procesu koji je baš lijepo počeo ovo ljeto. Ja sam bila već napisala pjesme dok sam bila u Berlinu imala sam osjećaj da je to nešto što želim reći, a onda za vrijeme pandemije sam osluškivala hrvatsku publiku i shvatila da je ono bilo krivo. I onda sam ispočetka sve krenula raditi i sada je to novi smjer. Tako da imam puno pjesama - govori nam kroz osmijeh Vesna te nadodaje:

- Dugotrajan je to proces, a mora se dogoditi trenutak kada kreneš u napad i znaš da je to to. Najbitnije je pronaći prave suradnike i to je jako teško. Pronašla sam suradnike u bendu, ali pronaći producenta koji ima isto viđenje glazbe kao ja, je jako teško, ali naći ću. Kada sam snimala jazz albume u zadnjih 15 godina uvijek se dogodilo da nešto pripremam, a onda se pojavi ta neka osoba. Mora postojati negdje.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pitali smo Vesnu i kakvog je mišljenja o pet prodanih zagrebačkih Arena Aleksandre Prijović.

- Prvo što sam se pitala je kako će izdržati pet koncerata, vokalno. Vjerujem da može dva ili tri, tako da sam ja to odmah gledala s pjevačke strane. Ali gledajte, to se sluša. To se sluša, to nije hrvatski mainstream, ali ljudi to slušaju. Ona je popularna, tu nema nikakve enigme - zaključila je Pisarović.