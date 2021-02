Vesna Pisarović (42) nastupit će u show programu ovogodišnje Dore, koja će biti u subotu 13. veljače u Opatiji, uz izravni prijenos na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1).

Vesna Pisarović bila je predstavnica Hrvatske na Eurosongu 2002. godine u Tallinu, u Estoniji. S pjesmom 'Sasvim sigurna' (Everything I Want) osvojila vrlo visoko 11. mjesto. Također, Vesna se na tom natjecanju predstavila i kao autorica, napisala je pjesmu 'In the Disco' s kojom je Bosna i Hercegovina na Eurosongu 2004. osvojila deveto mjesto.

Pjevačica koja paralelno vodi dvije karijere, jazz i pop, kojem se vratila prije dvije godine, pripremila je atraktivan nastup koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Čut ćemo njezine hitove u osvježenom ruhu te vjerujemo da će mnogi uz njih i zapjevati, čekajući rezultate glasovanja ovogodišnje Dore.

Vesnin veliki koncert u Domu sportova bio je otkazan zbog pojave pandemije, a Dora će, vjerujemo, biti putokaz povratka na glazbene pozornice, i Vesni, ali i svim drugim izvođačima.