Vicko slavi rođendan: 'Nemam želja, ali volio bih jednog dana upoznati unuka ili unučicu...'

Intenzivno razmišljam o povratku na radio, iskreno nam govori Trpimir Vicković Vicko, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih radijskih voditelja koji je u razdoblju od 1997. do 2003. godine primio čak sedam uzastopnih televizijskih nagrada. Danas slavi 58. rođendan, a pojašnjava nam kako bi se vratio ispred mikrofona, ali ne u jutarnjim satima, kao što je to godinama radio dok je vodio emisiju Budilica od 1993. do 2010.

- Htio bi se vratiti i raditi neke druge stvari. Htio bi pokazati ljudima kako se zapravo radi jer ovo što danas čujem, nije mi baš po volji. Jesam li ja staro čangrizalo ili sve vidim kroz svoju prizmu, ne znam. Jako malo čujem profesionalaca, sve ostalo su mi prosječni voditelji. Više se ne traži osobnost, posebnost... - poručuje Vicko.

Radijski novinar, televizijski voditelj, urednik i glazbeni urednik, PR menadžer te menadžer za ljudske potencijale sa poslom nije stao, a rođendan će provesti u radnim obvezama i sastancima. Priznaje nam kako bi i više toga radio, ali mu zdravlje ne dopušta.

Već prošle godine otkrio nam je kako su mu pretrage pokazale da ima desetak dijagnoza, od čega je najgora bila Guillain-Barréov sindrom. Riječ je o autoimunoj bolesti koja oštećuje živčani sustav. Poslali su ga na rehabilitaciju u Stubičke toplice. Ondje je učio hodati.

- Taman kada sam se nakon četiri tjedna osovio na noge, počele su mi pucati kapilare u nogama. Operirali su to, pa sam opet učio hodati. A što da Vam kažem. Pelene i kateter i dalje nosim, ali mogu samostalno hodati i sretan sam zbog toga - pojasnio nam je ranije, a sada otkrio kako promjene nema.

- Stanje je isto, nema tu prevelikog poboljšanja, ali nećemo se žaliti. Guram dalje koliko mogu, na neke stvari sam se već navikao i život ide dalje - kaže Vicko koji je zahvalan na svemu unatoč preprekama:

- Radim koliko mogu, koliko želim i iako bi ponekad htio više, tijelo mi jednostavno ne dopušta, zablokira. Jaka glava, a slabe noge - i nije neka kombinacija.

Što se neostvarenih želja tiče, Vicko nam pojašnjava kako ima neke privatne stvari koje će 'vjerojatno ostvariti'.

- Hvala Bogu pa sam mnoge stvari u životu ostvario. Sve je kako treba biti. Jedino eto, da jednog dana doživim da vidim unuka ili unučicu i to je to - poručio je poznati voditelj koji ima sina Tina koji je završio FER i radi u struci, a kćer Anja završava gimnaziju.

Miran sam. Nemam prevelikih želja. Jedino možda dobitak na lotu, našalio se Vicko koji dodaje kako bi novac potrošio brzo jer ima spisak ljudi kojima bi pomogao s time. Želje koje ne može ostvariti novcem za njega su bitnije, poput onih da svi njegovi budu zdravi i sretni.

Vicko je ponosan na vođenje Budilice i zahvalan je na tom razdoblju.

- Definitivno sam ponosan. Ja sam napravio nešto što u jednom prosječnom životu je zbilja hvale vrijedno. Eto, moram pohvaliti sebe i reći si 'čestitam'. Učinio si to u takvim vremenima, s takvim sredstvima, s tako malo talenta i puno rada - napravio si dobru stvar. Karijera koja je trajala, a i dan danas me ljudi prepoznaju na cesti i sjećaju se tih dana iako ja već 3,4 godine aktivno se uopće više ne bavim radijom, to znači nešto - govori nam i objašnjava da mu je žao što je završilo.

Bio sam radijski voditelj kojeg su ljudi znali, a cijelu karijeru sam bio nazovimo to 'izvan ekrana'. Nigdje niste mogli kao danas na internetu pronaći moje fotografije. Ono što bi ljudi znali o meni, znali su iz novina. Bio sam i dalje sam obiteljski čovjek i to se nije promijenilo, ispričao je Vicko koji je poručio da se ne boji ničega i da nikada ništa u karijeri nije skrivao.

