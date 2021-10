Korona mi je napravila dar-mar na živcima, u kombinaciji s autoimunom bolešću stvorila mi je Guillain-Barréov sindrom. Nisam mogao hodati, kontrolirati crijeva i mjehur. To je bila duga noćna mora. Borio sam se mjesecima, rekao je za Slobodnu Dalmaciju poznati radijski voditelj Trpimir Vicko Vicković (54) koji je zbog zaraze korona virusom morao ponovo učiti hodati.

Naime, deset dugih mjeseci nakon obolijevanja Vicko je uspio stati na noge, no samo uz pomoću štake, ali i dalje je to veliki uspjeh za njega. Radijski voditelj, koji je inače visok 185 centimetara, zbog korone je izgubio deset kila.

- Hodam sa štakom jer me strah da ne izgubim ravnotežu, ali hodam. Ponekad je to dvjesto metara, ponekad dvadeset do trideset koraka. Nakon toga stanem kako bih uhvatio zrak. Jest da se nakon dva kata moram zaustaviti i malo odmoriti. Ali krećem se - objasnio je Trpimir.

Prema liječničkim procjenama, kaže Vico, trebat će mu oko dvije i pol godine da mu se oštećeni živci u potpunosti oporave.

- Milimetar na dan, pa ako je do koljena 40 centimetara, to je 400 dana borbe. Borim se i sa zujanjem u ušima, u njemu kao da mi stalno žive osice. To nikada ne staje. Strpljiv sam, nemam izbora. Kako je drugima bilo, ja sam još dobro i prošao. Živ sam - rekao je.

Korona mu je dijagnosticirana na prošlogodišnjeg Sv. Nikolu, 6. prosinca, a uz opaku zarazu u bolnici Dubrava pokazalo se da su mu se upalili živci i to od struka na dolje.

Prva dva mjeseca Vicko je zbog zdravstvenog stanja ležao u bolnici, a potom je krenuo na terapije u toplice. Svako jutro imao je fizioterapeutski tretman, a vježbao je nekoliko puta dnevno. I dalje čeka da polako oporavak učini svoje.

Voditelj se protiv korone cijepio dva puta, a kaže da će i treći ukoliko to bude potrebno. Na antivaksere se ne ljuti, ali ih neće ni pokušati razumjeti.

- Kažu da cjepivo nosi nuspojave. A što je s lijekovima koje svaki dan pijemo? Nažalost, mnogi ljudi nemaju zdravorazumsko razmišljanje. Volio bih da svi razmisle o onome što rade i što ne žele napraviti. Da razmisle kako neprihvaćanjem cjepiva ostavljaju prostora koroni za djelovanje - zaključio je Vicko.