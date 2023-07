Victoria Beckham i David skupa zapjevali hit grupe 'Spice Girls': 'Malo izgledaju pijani, slatki su'

Victoria Beckham (49) voli vratiti se u svoju glazbenu prošlost, kako je otkrio nedavno njen suprug David Beckham kada je podijelio na društvenim mrežama njenu snimku gdje pjeva poznati hit 'Stop', grupe Spice Girls. Sada se i ona pohvalila na Tik Toku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Modna dizajnderica nekada je na pozornici pjevala uz Spicesice, a ovog puta je pustila glas na privatnoj zabavi i to uz pjesmu 'Giving You Everything'. '

Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Zagrijavanje vokala u Miamiju. Bit će još toga - najavila je Victoria koja je pustila glas, a u jednom trenutku se i malo spotaknula.

Da joj je bilo zabavno svjedoči osmijeh koji je imala dok je izvodila pjesmu, a pridružio joj se i njen suprug. Društvo kojim su bili okruženi ih je podržalo velikim pljeskom, a Victoria je za njih i zaplesala.

Foto: Instagram

Fanovi s kojima je to podijelila također su imali samo riječi hvale, a poručili su joj i kako ih je nasmijala.

- Legendarni ste; Volim kako oboje izgledaju tako opušteno i sretno; Njima je večer bila odlična, a i nas su zabavili iza ekrana; Malo izgledaju pijani, ali slatki su - pisali su im obožavatelji.

Inače, u prošlogodišnjem gostovanju na 'Watch What Happens Live' je izjavila da se unatoč dobroj zabavi i užitku nastupanja s curama jednostavno ne može posvetiti turneji, pogotovo uz četvero djece i posao.

Foto: Instagram

- Volim ih puno i uživam pjevajući naše stvari na karaokama, ali najbolje je to tako i pustiti - izjavila je tada.

Foto: Fiona Hanson/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, posljednji put kad se slavna pop grupa iz 1990-ih okupila u punom sastavu bilo je za Olimpijske igre 2012. u Londonu. Na vrhuncu popularnosti Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Victoria Beckham i Emma Bunton bile su krajem 1990-ih prodavši više od 100 milijuna albuma diljem svijeta.

Spice Girls su započele 1994. i objavile brojne hitove kojima su poharale svjetske top ljestvice poput ‘Wannabe‘, ‘Stop‘, ‘Spice Up Your Life‘ i ‘Too Much‘. Iako su se raspale 2000., ponovo su se okupile 2007. i objavile pjesmu ‘Headlines (Friendship Never Ends).‘