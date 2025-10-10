Victoria je umalo uvrijedila slavnu dizajnericu: 'Ne mogu vjerovati da sam to učinila!'

Modna industrija oduvijek je bila san Victoriji Beckham, a 17. veljače 2000. godine je zahvaljujući dizajnerici Mariji Grachvogel debitirala na pisti u sklopu londonskog Tjedna mode. U dokumentarnoj seriji je otkrila odakle je krenuo njezin interes za modu, a za sve je "kriva" Donatella Versace koja ju je 1997. pozvala na modnu reviju. Razlog poziva bila su Donatellina djeca koja su u to vrijeme obožavala Spice Girls. Victoria je u Milano došla privatnim avionom kompanije Versace te su joj ponudili da u njihovom dućanu odabere i uzme što god poželi. Odabrala je crnu kožnu haljinu koju je potpuno prekrojila.

- Čitavu haljinu sam prekrojila. Ne mogu vjerovati da sam to napravila, jako nepristojno od mene - komentirala je u seriji. Donatella je u izjavi istaknula kako zaista to nije trebala napraviti, no rezultat joj se svidio. Zaključila je kako joj je prilagođeni dizajn stajao puno bolje od originala te smatra da Beckham dobro poznaje svoje tijelo i zna što joj pristaje.

Upravo u Milanu je krenula njezina opsesija modom, koju je obožavala jer je pomoću odjeće uvijek mola biti netko drugi.

Brzo nakon toga je postala ambasadorica brenda Dolce & Gabbana, a kratko je bila lice kampanja brenda Rocawear 2003. godine. Prvi izlet u dizajnerske vode bio je onaj za brend Rock & Republic 2004. godine, kada je dizajnirala liniju traperica.

U siječnju 2006. godine, Victoria je prošetala modnom pistom na Tjednu mode u Milanu, a nosila je kreacije Roberta Cavallija. Jedno vrijeme je na crvenim tepisima nosila isključivo njegove kreacije. Okušala se i kao modna urednica časopisa Harper's Bazaar, u kojem je gostovala u ožujku 2006. te je bila stilistica prijateljici Katie Holmes, koja se našla na naslovnici tog broja. Posh Spice je na početku svoje dizajnerske karijere govorila i kako je opsjednuta sunčanim naočalama.

Victoria Beckham launches dVb - New York | Foto: Raoul Gatchalian/Press Association/PIXSELL

- Imam kolekciju starih modela Guccija i Carrerasa. Zbog sunčanih naočala, svaki stil izgleda odlično - rekla je jednom prilikom te je kasnije imala svoju liniju. Pokrenula je vlastitu liniju traperica dvb Style. Nizala je linije parfema i tenisica te je surađivala s nekoliko modnih časopisa.

Svoju prvu službenu liniju je objavila u rujnu 2008., a nazvala ju je "Victoria Beckham". Do 2011. godine je već bila česti gost Tjedna mode u New Yorku, a njezin brend je već tada zaradio preko 60 milijuna dolara. Njezine revije nosile su se na svim važnim Tjednima mode u svijetu, a kolege su je prihvatile te više nije bila amaterka u tom području.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Unatoč brojnim pohvalama i njezinoj popularnosti, brend Victorije Beckham nije prošao bez poteškoća u poslovanju. Tijekom 2018. godine, njezina modna marka je gubila preko 4000 funti dnevno. U godišnjim izvještajima tvrtke bilo je jasno da su u financijskoj krizi, a do 2022. godine bila je u dugu čak 54 milijuna dolara.

U rujnu 2019. pokrenula je liniju kozmetike Victoria Beckham Beauty. Njezina kozmetika potpuno je prirodna i sadrži materijale koji se mogu reciklirati, a Beckham je često spominjala koliko joj je važno da je ekološki prihvatljivo sve što radi.