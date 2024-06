VIDEO Aktivisti uništili portret kralja Charlesa: 'Mora ozbiljno razmisliti, želi i dalje to raditi?'

Aktivisti udruge Animal Rising, koji se bore za prava životinja, uništili su prvi službeni portret kralja Charlesa. Portret se nalazi u galeriji Philip Mould u Londonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:35 Aktivisti za prava životinja unakazili su novi portret kralja Charlesa | Video: 24sata/reuters

Dva muškarca prišla su portretu, a potom kraljevu glavu prekrili figurom crtanog lika Wallacea iz serije 'Wallace and Gromit'. Na portret su zalijepili i oblačić u kojem je pisalo: 'Nema sira, Gromit, pogledajte svu ovu okrutnost na farmama Kraljevskog društva za sprječavanje okrutnosti prema životinjama (RSPCA)'.

Animal Rising activists vandalise King Charles III portrait with “Wallace and Gromit” cutout | Foto: Animal Rising/Mega

Ovim potezom su aktivisti htjeli skrenuti pozornost na izvješće koje je udruga Animal Rising objavila u nedjelju. U izvješću su opisali istraživanje 45 farmi čije standarde dobrobiti jamči RSCPA. Dobrotvorna organizacija RSCPA, čiji je kraljevski pokrovitelj kralj Charles, obećava da će životinjama na zaštićenim farmama biti osigurano više životnog prostora te da ih se neće držati u kavezima. Udruga Animal Rising tvrdi da je na svim farmama otkrila 'ozbiljnu okrutnost prema životinjama'.

Jedan od aktivista dao je izjavu za The Telegraph o cijeloj situaciji.

- Budući da je kralj Charles tako veliki obožavatelj Wallacea i Gromita, nismo mogli smisliti bolji način da mu privučemo pozornost na užasne scene na RSPCA farmama! Iako se nadamo da je ovo zabavno Njegovom Veličanstvu, također ga pozivamo da ozbiljno razmisli želi li biti povezan s užasnom patnjom na farmama - rekao je.

Commemorative event for the 80th anniversary of D-Day, in Portsmouth | Foto: Dylan Martinez

Vlasnik galerije potvrdio je za CNN da portret kralja nije oštećen jer je slika zaštićena slojem perspeksa - prozirne termoplastike.

Podsjetimo, u svibnju je otkriven prvi službeni portret kralja od krunidbe. Portret prikazuje kralja Charlesa u odori vojne jedinice Welsh Guards, a naslikan je s nijansama crvene boje. Međutim, ubrzo su se krenuli nizati negativni komentari na portret. 'Oprostite, ali ovaj portret izgleda kao da je u paklu', 'Ne želim biti nepristojna, ali ovo je najgori kraljevski portret ikad', pisali su neki.

Portrait of Britain's King Charles by artist Jonathan Yeo unveiled in London | Foto: Aaron Chown