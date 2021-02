Kantautor Đorđe Balašević gostovao je 2013. u emisiji 'Veče s Ivanom Ivanovićem'. Voditelj Ivan Ivanović posvađao se ranije s produkcijom pa nije bio domaćin svog showa, a zamijenio ga je Balašević koji se odlično snašao u toj ulozi. Pjevač je napravio mini koncert, a u pauzama je pričao pošalice.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Žalim što nemam one refrene što se ponavljaju. Stalno sam na koncertima spominjao tu pjesmu, to je bio neki narodnjak... 'Sve se to dogodilo na putu za ludilo...' Nije valjda da znate? Pa onda ide druga strofa, kao za retardirane, opet: 'Sve se to dogodilo na putu za ludilo... ' Onda ide modulacija: 'Sve se to dogodilo na putu za ludilo...' Vi izlazite s tog koncerta i tog mjesta gdje se to čuli i pjevate: 'Sve se to dogodilo na putu za ludilo...' To nije pranje mozga, to je centrifuga - pričao je Balašević dok je publika umirala od smijeha. Zatim je nastavio:

'A kod mene - Ova krenula, pa išla vozom, pa mahala s prozora vagona, pa ovaj otišao u rat, pa se vratio, umro od tuberkuloze, ma idi s milim bogom... Odsad pišem samo kratke pjesmice. 'Lajte kere, Truć, buć', nasmijavao je kantautor publiku. Inače referirao se na pjesmu Mile Ignjatovića 'Na putu za ludilo'.

Balašević se često sprdao s narodnjacima, a 1986. je napisao pjesmu 'Narodnjaci'.

'Narodnjaci su preuzeli stvar

znaju sistem i stvaraju dar-mar

Rasturaju po pitanju tiraža

sve veća je blamaža biti neko od nas

Narodnjaci su ukrali moj bend

narodnjaci su federalni trend

a mi smo gurnuti u ilegalu

na kom tajnom kanalu naći bazu i spas?'