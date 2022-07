VIDEO Britney zapjevala nakon dugogodišnje pauze, fanovi u šoku: 'Napokon tvoj pravi glas'

Pop zvijezda Britney Spears (40) se u petak oglasila na Instagramu i nakon dugo vremena zapjevala. Iako je mnogima pjesma 'Baby one more time' poznata, pjevačica ju je sada otpjevala u novoj verziji i to svojim pravim glasom.

- Ovo sam ja jučer kako perem rublje i odvajam odjeću. Nisam objavila svoj glas jako dugo... možda predugo... i evo me kako pjevam u svojoj kući drugu verziju 'Baby' - započela je u objavi.

Zatim je rekla da se na toj verziji pjesme zapravo radi godinama i da se nada da će ponovno izdati ažuriranu verziju.

- Pa, tražila sam ono što sam željela 14 godina ... drugu verziju 'Baby', ali da su producenti zapravo radili za mene i sastavljali to... za početak... ali je tim rekao ne - otkrila je pjevačica, a zatim opet spomenula kako je za to kriva njena obitelj.

Kaže kako joj je obitelj pokvarila novu verziju koju je snimila pa ju je sada opet otpjevala svojim glasom.

- Uništili su mi ga, osramotili me i učinili da se osjećam kao ništa! Istina je je***a ku**a! - poručila je Britney.

Pjevačica je kroz svoju karijeru često skrivala svoj dublji pravi glas, a za to je okrivila svoju obitelj. Obožavatelje je oduševila svojom izvedbom, a mnogi su joj pružili podršku.

- Moraš snimiti ovu verziju curo! Volimo čuti tvoj glas! - poručili su.

- Tvoj duboki, prirodni glas je naljbolji - zaključila je pratiteljica.

'Baby One More Time objavljena je 1998. godine. Upravo ova pjesma koja se popela na vrhove ljestvica u 22 zemlje i donijela joj Grammyja. Britney se navodno planirala vratiti u studio kako bi snimala glazbu, a čini se da je ovo veliki početak.

