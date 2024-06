VIDEO Celine Dion upoznala je Hausera s obitelji! Evo o čemu su razgovarali nakon koncerta

Čekao sam ovaj trenutak, hvala ti puno što si došla!, rekao je violončelist Stjepan Hauser (38) glazbenoj divi Celine Dion (56). Ugostio ju je u posebnoj prostoriji nakon što je bila na njegovom 'Rebel With A Cello‘ Showu u Wynnu.

Sretna i nasmijana Celine zagrlila je violončelista pa ga upoznala s obitelji.

- Ne mogu vjerovati! Ja sam tvoja velika obožavateljica. Ti kao da ne sviraš instrument, već nešto što ne mogu opisati. Publika zaboravi da sviraš violinu, jer si toliko unesen u svoje izvedbe - rekla je slavna pjevačica te dodala kako već duže vrijeme prati njegovu karijeru i rad.

Nakon ugodnog čavrljanja, uslijedilo je fotografiranje na kojem je Celine imitirala Hauserovo sviranje.

- Nevjerojatno je! - poručila je oduševljeno pjevačica.

Puljanin je itekako bio svjestan svoje VIP gošće. Na koncertu je odsvirao prepjev ‘My Heart Will Go On‘, pjesme koja je bila tema kultnog filma ‘Titanic‘ iz 1997., za koji je Dion snimila soundtrack.

Slavna pjevačica dobila je veliki pljesak i ovacije kad je stigla u dvoranu, a izvedba pjesme ‘My Heart Will Go On‘ posebno ju je dirnula. Svladana emocijama, Dion je sjedila potpuno zadubljena u izvedbu na pozornici do samog kraja.

Nakon što je pjesma završila, ustala je s ostatkom publike i oduševljeno pljeskala Hauseru. U jednom je trenutku shvatila da je pljesak publike i za nju, pa se počela okretati lijevo i desno oko sebe. Zahvaljivala je i kimala u znak poštovanja posjetiteljima koncerta. Osim toga, poslala im je nekoliko poljubaca uz riječi: 'Hvala vam, puno vam hvala!'

Hauser je Dion pokušao nagovoriti da nastupi s njim, ali ga je pristojno odbila. Kasnije ju je pokušao nagovoriti da dođe na pozornicu i otpjeva samo jedan stih. I to je odbila, ali dala mu je znak da bi uskoro trebali porazgovarati.

- Dugo sam čekao ovaj trenutak! Hvala ti što si došla na moj nastup u Vegas sa svojom obitelji, bila mi je čast! - poručio je u nedjelju uz fotografije s Celine i njezinom obitelji na društvenim mrežama.

Dion se bori sa sindromom ukočene osobe, neizlječivom bolesti kod koje tijelo napada vlastite živčane stanice, te otežava i utječe na pokretljivost. Zbog te je dijagnoze morala otkazati dio svoje europske turneje 'Courage', a u sklopu koje je trebala nastupiti i u Areni Zagreb.

- Kao što mnogi od vas znaju, u jesen 2022. dijagnosticiran mi je sindrom ukočene osobe (SPS). Pokušaj prevladavanja ovog autoimunog poremećaja bio je jedno od najtežih iskustava u mom životu, ali i dalje sam odlučna da se jednog dana vratim na pozornicu i da živim što normalnijim životom. Duboko sam zahvalna na ljubavi i podršci moje djece, obitelji, tima i svih vas - poručila je Celine milijunima svojih pratitelja u ožujku prošle godine.

Borba sa sindromom tema je i njezina dokumentarna filma 'I Am: Celine Dion'. 'I Am: Céline Dion' dolazi 25. lipnja na Prime Video, a u njemu će pjevačica otvoriti dušu o bolesti.

Kako bi umanjila bol, konzumirala je brojne lijekove koji se izdaju bez recepta. Kasnije je na recept uzela lijek Valium (diazepam), kako bi opustila tijelo.

- Počeli smo s dva miligrama da vidimo hoće li pomoći, zatim 2.5, pa 3, pa 15, pa 50 - rekla je ranije Celine te dodala da je jednom uzela 90 miligrama kako bi održala nastup do kraja.

