Misteriozna djevojka sjedila je Hauseru u krilu pa zapjevala

Stjepan Hauser (37) izazvao je znatiželju među svojim obožavateljima novim videom na društvenim mrežama.

Naime, Hauser je u videu zasvirao uz tajanstvenu brinetu koja mu je sjedila u krilu pjevajući pjesmu 'I Will Always Love You'.

Poznati violončelist prethodno je pokazao misterioznu brinetu na društvenim mrežama. Bilo je to na Instagram storyju kada ju je snimio s leđa, obučenu u prozirnu haljinu, sa šampanjcem u ruci.

- Misteriozna dama. Misteriozna dama. Ona je ona prava, zapravo. Ona je ona prava. Nitko ne zna tko je ona. To je tajanstvena dama - govorio je Hauser u kameru.

Osmijeh mu je bio od uha do uha, ali identitet njegove dame je ostao tajna.

