VIDEO Cijeli Umag plesao je uz Baby Lasagnu! Na Sea Staru je oduševio i novim pjesmama

Prošlo je već dva tjedna otkad je naš Baby Lasagna osvojio drugo mjesto na ovogodišnjem Eurosongu, a svoj prvi nastup nakon natjecanja imao je u svom rodnom Umagu, na Sea Star festivalu. Teško je riječima opisati atmosferu koja je vladala prije i tijekom njegovog koncerta. Malo je reći da je bila odlična ili sjajna... Prije njegova izlaska na pozornicu je cijela publika uzvikivala njegovo ime, a dočekali su ga s ogromnim aplauzom i još većim vriskom.

Na samom početku je izveo novu pjesmu, koja se, sudeći prema stihovima, zove 'Baby Lasagna'. Tu iznenađenjima nije bio kraj. Izveo je i novu pjesmu 'Good boy Lasagna', kao i 'Demons & Mosquitoes'.

Umag: Baby Lasagna rasplesao sve na Sea Star festivalu | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Osim njih je izveo i već dobro poznate hitove 'IG BOI' i 'Don't hate yourself, but don't love yourself too much'.

Atmosferu je doveo do usijanja sa svojim najvećim i najpoznatijim hitom 'Rim Tim Tagi Dim'. Nije bilo osobe u publici koja nije otpjevala stihove od početka do kraja, a potom su svi otplesali i dobro poznati ples.

S njim je na pozornici bila i ekipa koja je nastupala na Eurosongu, kao i njegovi plesači. Svi su imali kostime napravljene od tabletića, a čak su i instrumente ukrasili s istima.