VIDEO Dragana Mirković: 'Sve sam riskirala. Nije me sramota sad reći da nemam novca...'

Kad je Dragana Mirković (56), jedna od najvećih folk zvijezda, objavila da se rastaje nakon 24 godine braka s Tonijem Bijelićem, sjedili smo s njom na kauču u njezinu dvorcu nadomak Beča. Trudila se ostati čvrsta i dostojanstvena, kakva je bila tijekom cijelog našega gostovanja u dvorcu, no na trenutak su je svladale emocije. Koliko god se kroz život uspjela izboriti s teškim situacijama, činjenica da se sa svojom ljubavi i ocem svoje djece razilazi vidno joj teško pada.

EKSKLUZIVAN VIDEO: Dragana Mirković

- Ovo mi je sad jako teško razdoblje, kao i ‘90-e. Imam jako teško razdoblje, no kad mi je najteže, tad sam i najjača - rekla nam je Dragana i obrisala suze.

O detaljima razvoda još nije spremna govoriti, ali nam je dala naslutiti kako nije imala drugog izbora te da mirenje nije opcija. Kako je u priopćenju objasnila, zadnje tri godine s mužem se nije slagala.

- Već dugi period moj odnos s Tonijem nije više ono što je bio, a mi praktično vodimo odvojene živote i tri godine ne živimo pod istim krovom. Usprkos svim nepomirljivim razlikama, zbog dobrobiti svoje obitelji i zato što sam tako odgojena, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcionira nego stavivši točku na naš brak - napisala je.

Foto: Antonio Ahel

U utorak smo od Zagreba do dvorca Ebenfurth u Austriji imali tri i pol sata ugodne vožnje autom. Toliko će se i vlasnica dvorca, Dragana Mirković, voziti u svibnju do Arene Zagreb, gdje će proslaviti 40 godina karijere. Intervju je trebao početi u 15 sati. Naravno, mi smo stigli satima ranije i čekali. Rečeno nam je da, kada dođemo ispred dvorca, nazovemo jednog od zaposlenika, koji bi nas trebao pustiti unutra.

’Auti su igračke mojeg muža’

- Pozdrav, mi smo iz 24sata. Tu smo radi intervjua s Draganom, rekli su nam da se vama javimo - predstavili smo se. S druge strane čuo se veseo ženski glas.

- O, super. Sad ću poslati nekog po vas. Bila je to Dragana. Vrata nam je otvorila njezina prijateljica i vizažistica Ivana.

- Uđite, uđite. Idemo odmah do dnevnog boravka - rekla je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Do dnevnog boravka na drugom od šest katova dvorca imali smo što i vidjeti. U unutarnjem dvorištu, koje služi za proslave, parkirana su bila tri Rolls Roycea, nekoliko Mercedes Maybach Coupea i jedan Porsche.

- To su igračke mojeg muža, mene to ne zanima - rekla nam je Dragana poslije u obilasku.

Ivana nas uvodi u privatni stan, gdje nas dočekuju dvije sluškinje i bijele papuče. Pitamo ih da se izujemo, kažu da možemo ako želimo. Tako smo i napravili. Dok smo čekali Draganu i gledali luksuz koji se ne viđa svaki dan, jednostavno nismo znali što možemo očekivati od žene koja posjeduje ovakvo bogatstvo. Stigla je za pet minuta. Našminka, sređena i nasmijana. Bila je u štiklama te izbjegavala stati na tirkizni tepih. Pristala je na fotografiranje, snimanje i obilazak dvorca. Ni u jednom trenutku nije rekla da nešto ne može.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Vi znate da je ovo ekskluziva. Ovdje još nitko nije bio - rekla nam je s osmijehom.

U tom trenutku nismo znali o kakvoj ekskluzivi govori jer nam je tek predvečer priznala da se rastaje. Sa svojim zaposlenicima razgovara kao da i ona radi s njima taj posao, a kako nam je rekla, nije joj problem zasukati rukave i obrisati prašinu ili spremati večeru za veća okupljanja.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ovdje nije bilo ničega - rekla nam je dok smo se spuštali na prvi kat. Ne krije koliko je ponosna na sebe što je učinila s ovim dvorcem, koji je od 2. svjetskog rata bio ruševina. Tijekom obilaska Dragana je bila vrlo emotivna. Suze bi krenule čim bi se sjetila nekih teških vremena u karijeri i početka restauracije dvorca. Tad još nismo znali kakve joj se misli motaju po glavi.

Nakon jednosatne ture obilaska dvorca vratili smo se u dnevni boravak. Imali smo samo još nekoliko pitanja vezanih za humanitarnu turneju “Do poslednjeg daha” te napuštanje Srbije i odlazak u Beč krajem ‘90-ih nakon udaje za Hrvata Tonija Bijelića...

’Uvijek sam birala teži put’

- Molim vas, samo da se presvučem. Što ćete vi popiti? Jeste za kavu ili čaj, molim vas, meni jedan kakao - zamolila je Dragana svoje zaposlenike.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vratila se u crnoj haljini i natikačama, noge je podignula na kauč i uzela šalicu kakaa. Svjetla su bila prigušena te je zavladala prava kućna atmosfera zbog koje zaboravite da ste u dvorcu. Za sebe kaže da je obična i kvalitetna žena upravo zbog svojih razmišljanja te odnosa prema ljudima.

Foto: Ivo Šarić/24sata

- Imam pravo to reći. Znam da sam kvalitetan čovjek. Puno sam proplakala u karijeri, i to najviše zbog svojeg odgoja. Bolno je biti dobro odgojen. Sve što me boljelo i činilo sretnom dovelo je do toga da ljudi za mene kažu da čvrsto stojim na zemlji. Uvijek sam birala teži put, a da nisam, možda bih bila uspješnija.

Dragana je na folk sceni od ‘80-ih te je uz Lepu Brena bila najveća zvijezda. Iduće desetljeće bilo je najteže za nju.

Foto: 24sata

- To je bio pakao svima nama. Nije bilo lako ostati neobilježena i ne pripadati nikome. Znam koliko sam se borila za to. Volim ljude. Imam prijatelje u Bosni i Hrvatskoj. Da sam se opredijelila za bilo koga, ne bih im mogla pogledati u oči. Bilo je teško. Od 1991. do 2000., dok nisam otišla, stvarno mi nije bilo lako - govori Dragana.

Godine 1999. upoznala je Tonija Bijelića te se preselila u Beč.

Foto: STR-5123

- Bila sam vrlo hrabra i neviđeno sam riskirala. Nitko mi ništa nije uradio u Srbiji, nisu čak ni javno rekli: ‘Zašto za njega, a ne za nekog drugog?’. Zbog toga sam ponosna na ljude u Srbiji. Nisu mi zamjerili što je on Hrvat, više su mi tu u inozemstvu zamjerili. Sve sam ostavila. Došla sam s mišlju da se nikad više neću baviti glazbom. Trebao mi je bijeg od svega što me okruživalo. Imala sam potrebu pobjeći - priča nam.

Foto: Ivo Šarić/24sata

’Nisam htjela bogataša’

Toni, Bečanin rodom iz Bosne i Hercegovine, bio je njezina prilika za bijeg.

- On je bio normalan čovjek. To mi je bilo potrebno, to i da osnujem obitelj. To sam tražila, a za ostalo sam znala da ću moći. Uvijek sam sve sama mogla. On je bio lijep momak, vozio moćan auto, kao i svi ovdje. Nema stan, OK, zaradit ćemo ga. Cijela estrada zna koliko sam radila u braku, ali to sam i htjela. Mogla sam se udati za bogataša da ne radim ništa, ali to me nije privlačilo. Ja sam bila ta ‘lokomotiva’, kako me zove moja ekipa. On je umio pratiti me i zajedno smo mnogo toga napravili, ali riskirala sam puno - kaže nam.

Foto: 24sata

Za Tonija se udala 2000. godine. On je živio u momačkom unajmljenom stanu od 50 kvadrata. Dragana je živjela u jednoj od najvećih i najljepših kuća u Beogradu.

- Imala sam 32 godine. Htjela sam djecu i nekoga tko nije s estrade. Nisam ni puno birala. Pokazalo se da nisam pogriješila, bez obzira na sve što je bilo i što će biti. Zadovoljna sam, imam dvoje divne djece. I dalje radim kao da nemam ništa jer smatram da čovjek treba raditi, a u ovom trenutku radim da bih drugima pomogla.

Foto: 24sata

Cijeli prihod od koncerta u Zagrebu Dragana donira dječjem domu, a produkciju cijele turneje plaća sama. Kako nam je otkrila, dječjem domu darovat će 20.000 eura, a na humanitarnu akciju odlučila se prije dvije godine.

’Novac je otišao na turneje’

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nije me sramota reći da ja sad nemam novca. Takvo je vrijeme. Moj posao je pošten. Nemam pomoć ni od koga, sve ovo što vidite oko koncerata to sam samo ja, ali ja to tako želim. Čovjek si nekad treba i napraviti težak period, mene nitko na ovo nije tjerao. Nije bitno imam li novca. Trenutno ga nemam, sve je otišlo na turneju i humanitarne koncerte - rekla nam je.

Nakon objave o razvodu mobitel joj nije prestao zvoniti. Samo ga je ugasila.