Popularna bosanskohercegovačka glazbena grupa Dubioza kolektiv zasvirala je svim okupljenima u Vijeću Europe u Strasbourgu na Svjetskom forumu demokracije.

- 20 posto ljudi je napustilo BiH u posljednjih nekoliko godina. Možemo uraditi nešto po to pitanju, vi nam možete pomoći. Možete nam pomoći da dobijemo radne vize, da i nas sedmorica možemo otići iz zemlje. Možda da počnemo u Strasbourgu, možemo svirati za vas između zasjedanja - rekli su glazbenici.

- Fakat imamo dobrih pjesama uz koje se možete opustiti pa da možete bolje raditi u interesu svih nas. Ako je tu neki premijer koji nam može pomoći, ostavit ćemo naš kontakt - dodali su i dobro nasmijali sudionike u dvorani.

Među izvedbama našle su se njihove pjesme 'No escape (from Balkan)', 'Take me to America' i 'Bella ciao'.