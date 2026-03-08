Obavijesti

Show

Komentari 0
POGLEDAJTE SPOT

VIDEO Goran Karan za Dan žena objavio baladu 'Moje malo sve'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Goran Karan za Dan žena objavio baladu 'Moje malo sve'
Foto: YouTube

Nakon četrdeset godina na sceni shvatiš da su najvažnije pjesme one koje govore o ljudima koji nam drže ravnotežu u životu. Zato sam je odlučio objaviti baš na Dan žena, kaže Goran Karan

Admiral

Povodom Međunarodnog dana žena, Goran Karan objavio je novu emotivnu baladu ‘Moje malo sve’, koju je odlučio pokloniti upravo ženama. Stihove i glazbu potpisuje sam Karan, dok aranžman i produkciju potpisuje Nikša Bratoš. Riječ je o intimnoj pjesmi o ljubavi, zahvalnosti i poštovanju prema ženama koje oblikuju naše živote – partnericama, majkama i prijateljicama, ali i svima bez kojih život gubi ravnotežu, piše Dalmatinski portal.

– ’Moje malo sve’ je pjesma nastala iz zahvalnosti i poštovanja. Nakon četrdeset godina na sceni shvatiš da su najvažnije pjesme one koje govore o ljudima koji nam drže ravnotežu u životu. Zato sam je odlučio objaviti baš na Dan žena – kao mali glazbeni poklon. ‘Moje malo sve’ je pjesma otvorena srca i svatko u njoj može prepoznati svoje malo sve – osobu bez koje život jednostavno ne bi bio isti. Pjesme zapravo žive kroz ljude: kad se netko uz tvoju pjesmu zagrli, poljubi, zaruči ili vjenča, znaš da si napravio nešto što ostaje. Tada pjesma više nije samo tvoja – ona postaje dio nečijeg života - poručuje Karan.

Pjesmu prati i videospot koji je režirao Željko Petreš, a u njemu se pojavljuje balerina Almira Osmanović, čiji ples dodatno naglašava emociju koju pjesma nosi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Tony Cetinski u dilemi par sati prije koncerta u Novom Sadu: 'Ne znam trebam li nastupiti'
UDRUGE POSLALE APEL

Tony Cetinski u dilemi par sati prije koncerta u Novom Sadu: 'Ne znam trebam li nastupiti'

U objavi na društvenim mrežama Cetinski je naveo kako ranije nije bio upoznat s time da ta dvorana kod dijela ljudi budi bolne uspomene iz ratnih 1990-ih te pita fanove treba li održati koncert ili ne
FOTO Samo ljubav: Petar na koncertu Sergeja Ćetkovića zaprosio Ivu u prepunoj Areni
EVO TKO JE SVE PJEVAO

FOTO Samo ljubav: Petar na koncertu Sergeja Ćetkovića zaprosio Ivu u prepunoj Areni

Petar je večeras odabrao jednu divnu pjesmu, a ono najvažnije, odabrao je Ivu. Petre, ti si meni u onoj poruci poslao toliko lijepih riječi da ih ja sve ne mogu ponoviti, poručio je Sergej Ćetković mladiću koji je zaprosio djevojku sinoć tijekom koncerta u prepunoj zagrebačkoj Areni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026