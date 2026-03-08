VIDEO Goran Karan za Dan žena objavio baladu 'Moje malo sve'

Povodom Međunarodnog dana žena, Goran Karan objavio je novu emotivnu baladu ‘Moje malo sve’, koju je odlučio pokloniti upravo ženama. Stihove i glazbu potpisuje sam Karan, dok aranžman i produkciju potpisuje Nikša Bratoš. Riječ je o intimnoj pjesmi o ljubavi, zahvalnosti i poštovanju prema ženama koje oblikuju naše živote – partnericama, majkama i prijateljicama, ali i svima bez kojih život gubi ravnotežu, piše Dalmatinski portal.

– ’Moje malo sve’ je pjesma nastala iz zahvalnosti i poštovanja. Nakon četrdeset godina na sceni shvatiš da su najvažnije pjesme one koje govore o ljudima koji nam drže ravnotežu u životu. Zato sam je odlučio objaviti baš na Dan žena – kao mali glazbeni poklon. ‘Moje malo sve’ je pjesma otvorena srca i svatko u njoj može prepoznati svoje malo sve – osobu bez koje život jednostavno ne bi bio isti. Pjesme zapravo žive kroz ljude: kad se netko uz tvoju pjesmu zagrli, poljubi, zaruči ili vjenča, znaš da si napravio nešto što ostaje. Tada pjesma više nije samo tvoja – ona postaje dio nečijeg života - poručuje Karan.

Pjesmu prati i videospot koji je režirao Željko Petreš, a u njemu se pojavljuje balerina Almira Osmanović, čiji ples dodatno naglašava emociju koju pjesma nosi.