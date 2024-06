VIDEO Gvardiol za mikrofonom: Evo kako uživa u noćnom klubu

HITNA INTERVENCIJA

VIDEO Medicinski helikopter sa Suska hitno prevezao mlađu djevojku. Imala bolove u prsima SUSAK - Helikopter hitne medicinske službe imao je intervenciju u petak prijepodne na otoku Susku, potvrdili su nam iz Zavoda za hitnu medicinu. - Bila je medicinska indikacija za let za jednu mlađu osobu za koju je postojala potreba za intervencijom. To je bio najbrži način dolaska do te osobe, s obzirom na to da na otoku Susku nema zdravstvene službe koja bi je mogla pogledati - rekli su nam dodajući kako je pacijentica imala bolove u prsima.

