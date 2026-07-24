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VIDEO Izašao je novi trailer za četvrtu sezonu hit serije Star Trek: Čudni novi svjetovi

Piše 24sata,
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VIDEO Izašao je novi trailer za četvrtu sezonu hit serije Star Trek: Čudni novi svjetovi
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Foto: Jan Thijs
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Predstavljen je novi uzbudljivi trailer za dugo iščekivanu četvrtu sezonu serije Star Trek: Čudni novi svjetovi), koja danas premijerno stiže na SkyShowtime

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Dok obožavatelji Zvjezdanih staza odbrojavaju dane do velike 60. obljetnice od njezina početka, razloga za uzbuđenje ne nedostaje. Naime, SkyShowtime je danas objavio novi trailer za pretposljednju sezonu vizionarske serije Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Čudni novi svjetovi). Prva epizoda četvrte sezone premijerno će biti prikazana ekskluzivno 24. srpnja, a nove će epizode potom izlaziti svaki tjedan. 

POGLEDAJTE TRAILER:

Hrabro koračajući tamo gdje još nitko nije išao, posada broda U.S.S. Enterprise, predvođena kapetanom Christopherom Pikeom, upušta se u niz uzbudljivih i emotivnih pustolovina među zvijezdama. Dok putuju u čudne nove svjetove, borit će se s unutarnjim demonima i vanjskim prijetnjama, upoznavati živopisne nove likove, ponovno se susresti s poznatim licima i suočiti sa zastrašujućim izvanzemaljcima. Kroz sve to, nastavljaju se nadati i boriti za bolju budućnost.

U četvrtoj sezoni glume Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun i Martin Quinn, uz gostujuće zvijezde Carol Kane i Paula Wesleyja.

Valles Marineris
Foto: Jan Thijs

Seriju produciraju CBS Studios, Secret Hideout i Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman i Henry Alonso Myers sudjeluju kao showrunneri. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Alan McElroy, Robbie Thompson, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Anson Mount, Rod Roddenberry i Trevor Roth izvršni su producenti četvrte sezone.

Seriju Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Čudni novi svjetovi) distribuira Paramount Global Content Distribution.

Griffin Incident
Foto: Jan Thijs

 

Prve tri sezone serije Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Čudni novi svjetovi) dostupne su za gledanje na platformi SkyShowtime, a prva sezona serije Star Trek: Starfleet Academy (Zvjezdane staze: Akademija Zvjezdane flote) također je dostupna za gledanje.

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