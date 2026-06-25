SkyShowtime: Top 10 serija

SkyShowtime i ovog tjedna donosi pregršt uzbudljivih serija koje su osvojile gledatelje diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, provjerite našu aktualnu top listu najgledanijih naslova s detaljnim opisima i ocjenama.

Top 10 najgledanijih serija na SkyShowtime u Hrvatskoj:

1. Dutton Ranch, IMDB: 8.4

Rip Wheeler i Beth Dutton započinju novi život u južnom Teksasu, ali ubrzo se suočavaju s brutalnim izazovima i suparničkim rančem. Nova poglavlja Yellowstone sage donose napetost, dramu i obiteljsku borbu za opstanak. (SAD, 2026., drama)

2. The Man Who Fell to Earth, IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Vanzemaljac dolazi na Zemlju u ključnom trenutku ljudske evolucije, suočavajući se s vlastitom prošlošću i pitanjem budućnosti čovječanstva. Sci-fi serija s Chiwetelem Ejioforom i Naomie Harris. (SAD, 2022., znanstvena fantastika)

3. SkyMed, IMDB: 6.4

Medicinske hitne intervencije i osobne drame mladih pilota i medicinskih sestara u zrakoplovima iznad Kanade. Serija donosi spoj akcije, emocija i borbe za život. (Kanada, 2022., drama, medicinska)

4. Morpheus, IMDB: 6.4

Poljski triler o odvjetniku Piotru Leyeru koji spletom nesretnih okolnosti postaje vođa kriminalne bande. Intenzivna priča o moralu, kriminalu i preživljavanju. (Poljska, 2026., kriminalistička)

5. Marshals, IMDB: 6.1

Kayce Dutton, bivši kauboj i Navy SEAL, pridružuje se elitnoj jedinici američkih maršala kako bi donio pravdu u Montanu. Serija istražuje granice između obitelji, dužnosti i nasilja. (SAD, 2026., drama, kriminalistička)

6. Ligas, IMDB: 7.3

Kontroverzni odvjetnik Lorenzo Ligas i idealistična pripravnica Marta bore se za pravdu i protiv vlastitih slabosti u napetoj talijanskoj drami. (Italija, 2026., drama, odvjetnici)

7. Rosa Elettrica - In fuga con il nemico, IMDB: 7.7

Mlada agentica Rosa Valera preuzima prvi zadatak zaštite pokajnika iz Camorre, što dovodi do napetih i opasnih situacija. Akcijska drama s Marijom Chiarom Giannettom. (Italija, 2026., akcija, kriminalistička)

8. The Trio, IMDB: 6.6

Hugo, Thora i August upleteni su u emotivno složenu ljubavnu priču koja se vraća u prošlost i otkriva tajne mladosti i želja. Skandinavska drama o ljubavi i odrastanju. (Švedska, 2026., drama)

9. Prisoner, IMDB: 6.5

Ambiciozna čuvarica u britanskom zatvoru mora odlučiti kome vjerovati dok se kriminalci bore za prevlast. Triler o pravdi, povjerenju i opasnim savezima. (UK, 2026., kriminalistička, akcija)

10. Brooklyn Nine-Nine, IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 95%

Kultna komedija o živopisnim detektivima njujorške policije, predvođena šarmantnim Jakeom Peraltom (Andy Samberg), i dalje oduševljava humorom i originalnim zapletima. (SAD, 2013., komedija, policijska)

Koji je vaš favorit s popisa? Javite nam u komentarima i uživajte u najnovijim hitovima na SkyShowtime!

*uz korištenje AI-ja

