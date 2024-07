VIDEO Kakvo oduševljenje! Kate Middleton stigla na Wimbledon

Britanska princeza, Kate Middleton, došla je u nedjelju na finale Wimbledona, a sa sobom je povela i svoju kćer, princezu Charlotte. Kate, inače velika obožavateljica tenisa, danas će imati i poseban zadatak - uručit će trofej pobjedniku! U finalu igraju Novak Đoković i Carlos Alcaraz.

Pokretanje videa... 02:23 Princeza Charlotte pridružuje se nasmijanoj Kate tijekom posjeta Wimbledonu | Video: 24sata/reuters

Kate je na Wimbledon stigla u elegantnoj ljubičastoj haljini, a mala Charlotte u tamnoplavoj haljini na točkice.

Wimbledon | Foto: Paul Childs

Zbog njezinog zdravstvenog stanja, prije par dana još se nagađalo hoće li se Kate uopće pojaviti na Wimbledonu ili će je u njenoj dužnosti zamijeniti neki drugi član kraljevske obitelji. Navodno je to trebala biti vojvotkinja od Gloucestera, Brigitte, pisao je People. No, u subotu su iz Kensingtonske palače potvrdili da će Kate ipak doći na finale.

Britain's Catherine, Princess of Wales and Princess Charlotte at the 2024 Wimbledon Championships in London | Foto: Aaron Chown

Ovih dana su se na Wimbledonu pojavili i roditelji princeze Kate, Carol i Michael Middleton, no njihova kći nije bila s njima. Ona je obožavateljica tenisa, voli ga igrati, a ide na svaki Wimbledon od 2011., odnosno otkako se udala za princa Williama.

Kate je prije nekoliko mjeseci objavila da boluje od raka, a sredinom lipnja se pojavila u javnosti prvi put od Božića. Tada je s drugim članovima obitelji došla na 'Trooping the Colour' te se pojavila na poznatom balkonu Buckinghamske palače, a javnost je jedva dočekala da se princeza ponovno pojavi.