VIDEO Kaos u Vintageu: Morali prekinuti koncert, glazbenik doživio slom i razbio klavijature

Koncert američkog indie rock benda The Lemonheads u zagrebačkom Vintage Industrial Baru u utorak navečer prekinut je nakon otprilike pola sata nastupa frontmena Evana Danda. Kako piše Novi list, Dando je od početka imao problema s glasom i ritmom, mrmljao je i promašivao stihove, a u jednom je trenutku bacio gitaru te više puta udario klavijature. Nakon toga sišao je s pozornice i koncert je završen.

List navodi i da je u jednom trenutku došlo do napetosti na pozornici između članova benda. Snimke s nastupa proširile su se društvenim mrežama, a mnogi su se zgrozili viđenim.

The Lemonheads su osnovani davne 1986., a Evan Dando je do danas ostao jedini originalni član. Globalni uspjeh doživjeli su s albumima “It’s A Shame About Ray” i “Come On Feel The Lemonheads” te obradom klasika Simona & Garfunkela “Mrs Robinson” koja je zabilježena kao njihov najuspješniji singl.

Lemonheads su krajem 90-tih prestali s radom, da bi se vratili 2005. Kolekciju obrada naziva “Varshons” grupa je izbacila 2009., kao i “Varshons 2” deset godina kasnije s interpretacijama pjesama izvođača kao što su Yo La Tengo, Jayhawks, The Eagles, Nick Cave & The Bad Seeds i Lucinda Williams.