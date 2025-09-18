Obavijesti

LIDER THE LEMONHEADSA

VIDEO Kaos u Vintageu: Morali prekinuti koncert, glazbenik doživio slom i razbio klavijature

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos u Vintageu: Morali prekinuti koncert, glazbenik doživio slom i razbio klavijature
1
Foto: YouTube/screenshot

Kako piše Novi list, frontmen Evan Dando imao je problema s glasom, promašivao je stihove, a potom je bacio gitaru, udarao klavijature i sišao s pozornice

Koncert američkog indie rock benda The Lemonheads u zagrebačkom Vintage Industrial Baru u utorak navečer prekinut je nakon otprilike pola sata nastupa frontmena Evana Danda. Kako piše Novi list, Dando je od početka imao problema s glasom i ritmom, mrmljao je i promašivao stihove, a u jednom je trenutku bacio gitaru te više puta udario klavijature. Nakon toga sišao je s pozornice i koncert je završen.

OTKRILA ŠTO PRIPREMA I drugi Severinin koncert u Areni Zagreb već je polurasprodan! 'Bit ću ogoljenija, iskonska ja'
I drugi Severinin koncert u Areni Zagreb već je polurasprodan! 'Bit ću ogoljenija, iskonska ja'

List navodi i da je u jednom trenutku došlo do napetosti na pozornici između članova benda. Snimke s nastupa proširile su se društvenim mrežama, a mnogi su se zgrozili viđenim.

The Lemonheads su osnovani davne 1986., a Evan Dando je do danas ostao jedini originalni član. Globalni uspjeh doživjeli su s albumima “It’s A Shame About Ray” i “Come On Feel The Lemonheads” te obradom klasika Simona & Garfunkela “Mrs Robinson” koja je zabilježena kao njihov najuspješniji singl.

Lemonheads su krajem 90-tih prestali s radom, da bi se vratili 2005. Kolekciju obrada naziva “Varshons” grupa je izbacila 2009., kao i “Varshons 2” deset godina kasnije s interpretacijama pjesama izvođača kao što su Yo La Tengo, Jayhawks, The Eagles, Nick Cave & The Bad Seeds i Lucinda Williams.

