OTKRILA ŠTO PRIPREMA

I drugi Severinin koncert u Areni Zagreb već je polurasprodan! 'Bit ću ogoljenija, iskonska ja'

I drugi Severinin koncert u Areni Zagreb već je polurasprodan! 'Bit ću ogoljenija, iskonska ja'
Foto: Sanela Babić

Nakon rekordne rasprodaje prvog datuma, Severina je najavila intimniji i emotivniji nastup uz orkestar od 30 glazbenika i posebne video projekcije koje će oduševiti publiku

Nakon što je prvi koncert, zakazan za 07. studenoga, u Areni Zagreb rasprodala u svega desetak dana, Severina je za sve one koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica obznanila vijest da će u najvećoj dvorani u Hrvatskoj zapjevati i sutradan, u subotu, 08. studenoga. Već nekoliko dana i nakon te vijesti, ulaznice za koncert nestaju velikom brzinom, točnije, već je više od pola dvorane i drugoga dana – rasprodano.

Foto: Sanela Babić

- Koncerti u Splitu i Zagrebu će biti pomalo drugačiji od onih dosadašnjih u Arenama… Bit će to moj način da budem prisnija i povezanija s publikom, ogoljen(ij)a, nježn(ij)a, iskonska ja, koja samo pjeva… Zato sam i nazvala koncert 'Ja samo pjevam'. Čak ću i pjevati neke od pjesama koje inače ne izvodim (često), a ljudi ih vole… Jer kad glazba diše sama – tada se istinski čuje. Doprinos tome bit će i moj orkestar u sastavu 30-ak vrhunskih glazbenika, ali i posebne video projekcije koje pripremamo, a koje, iskreno, i ja jedva čekam vidjeti… - izjavila je Severina.

IGNORIRA HEJTERE Severina ne mari za kritike oko koncerta u Ljubuškom! Uživa u Palermu: 'Život je lijep'
Severina ne mari za kritike oko koncerta u Ljubuškom! Uživa u Palermu: 'Život je lijep'

Preostale ulaznice za drugi koncert u Areni Zagreb, 08.11., kao i one za koncert u Splitu, na Gripama, 24.10, dostupne su putem sustava Eventim.

Foto: Sanela Babić

