VIDEO Kostimi sa šljokicama i plesanje na kolodvoru: Fanovi idu na festival posvećen Elvisu

SYDNEY - Obožavatelji iz cijelog svijeta odjenuli su prigodne kostime sa šljokicama i plesali su uz nekoliko najvećih hitova kralja rock and rolla na središnjem željezničkom kolodvoru u Sydneyu prije nego što su se ukrcali u 'Elvis Express' do ruralnog grada Parkesa. 'Jailhouse Rock', glazbena drama iz 1957. s Elvisom u glavnoj ulozi, bit će tema ovogodišnjeg petodnevnog festivala na kojem su planirane ulične tržnice, natjecanja u sličnosti vanjskog izgleda i parade. Organizatori očekuju do 25.000 ljudi na festivalu, od kojih će mnogi biti u potpunosti kostimirani.