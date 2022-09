VIDEO Kraljičin posljednji let pratilo najviše ljudi u povijesti

Više od pet milijuna ljudi pratilo je posljednji let zrakoplovom kraljice Elizabete II., čiji je lijes s posmrtnim ostacima u utorak navečer iz škotskog Edinburgha prevezen u London. To je let koji je pratilo najviše pratitelja u povijesti, javili su iz kompanije Flightradar24.

POGLEDAJTE VIDEO:

Internetska stranica na kojoj se mogu pratiti zrakoplovni letovi diljem svijeta, Flightradar24, objavila je da je 4,79 milijuna ljudi gledalo let preko interneta, a još je četvrt milijuna ljudi je sve pratilo preko YouTube kanala.

Tvrtka je priopćila da je šest milijuna ljudi pokušalo pratiti let u prvoj minuti kretanja Boeinga C17A Globemaster s aerodroma u Edinburghu, ugrozivši stabilnost platforme.

- Sedamdeset godina od prvog kraljičinog leta zrakoplovom BOAC Argonaut 'Atalanta', posljednji let kraljice Elizabete II. najpraćeniji je let u povijesti Flightradara24 - rekao je direktor za komunikacije te tvrtke.

Elizabeta, britanski monarh s najduljim stažom na tronu, umrla je 8. rujna u dvorcu Balmoral u Škotskoj. Njen će se sprovod održati 19. rujna u Londonu.

Flightradar24 objavio je da je taj let pratilo dvostruko više ljudi nego li onaj koji je držao dosadašnji rekord. Prethodno je 2,2 milijuna ljudi pratilo let predsjednice Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi, kada je u kolovozu putovala u kontroverzni posjet Tajvanu.

Najčitaniji članci