PONOVNO SKUPA

VIDEO Maja i Šime nedjelju provode u Veloj Luci: 'Prvo su se držali odvojeno, skrivali su se'

Piše Iva Tomas,
VIDEO Maja i Šime nedjelju provode u Veloj Luci: ’Prvo su se držali odvojeno, skrivali su se’

Nešto iza podne u nedjelju ukrcali su se na brod i otišli u nepoznatom smjeru, priča nam čitateljica s Korčule

Ponovno su viđeni Maja Šuput i Šime Elez u zajedničkom provodu, a ovaj put u Veloj Luci. Nešto iza podne u nedjelju ukrcali su se na brod i otišli u nepoznatom smjeru.

- Prvo su se držali odvojeno i skrivali se od znatiželjnih pogleda. Slika je ulovljena iz automobila, a zatim su se zajedno brzo ukrcali na brod i odvezli se u nepoznatom smjeru. I ostali prolaznici su ih znatiželjno gledali - priča nam čitateljica.

Podsjetimo, Šime ovog ljeta rado prati Maju u njenoj turneji obalom i ljetnim nastupima. Dok su prekjučer bili na dubrovačkom području i uživali u Zatonu, jučer je Maja nastupala u Blatu na Korčuli. Danas su Maja i Šime zaplovili u nepoznatom smjeru iz Vele Luke...

