VIDEO Netflixova hit serija 'Zvijer u meni' u centru pažnje nakon viralne scene plesa

Jedna scena iz Netflixove mini-serije Zvijer u meni (“The Beast in Me”) ostavila je gledatelje bez daha – i to ne zbog napetog trilerskog zapleta, već zbog trenutka u kojem glavni lik Nile Jarvis, kojeg glumi Matthew Rhys, spontano zapleše u dnevnom boravku. Za podlogu mu posluži gramofon koji svira „Psycho Killer“ kultnog benda Talking Heads, a scena je postala pravi hit na društvenim mrežama.

Foto: Netflix

Radnja serije prati Aggie (Claire Danes) i njezinog novog susjeda Nilea, čija mračna prošlost polako izlazi na vidjelo. Kritičari i publika prepoznaju kako između njih dvoje postoji kompleksna igra – tko manipulira kim, tko skriva koju tajnu.

Scena plesa pojavljuje se u petoj epizodi, u trenutku kada su Nile i Aggie “s nekoliko pića previše”. Nile, zviždeći melodiju, uzme bocu viskija i pretvori prostoriju u improviziranu plesnu pozornicu. Kako navodi Netflixova produkcija, taj dio snimanja odrađen je gotovo bez ponavljanja, s ciljem da se zadrži spontanost i emocionalna iskrenost trenutka.

Glumac Matthew Rhys otkriva da mu je scena predstavljala poseban izazov – morao je uskladiti pijanstvo, pjevanje i ples, a da ne prijeđe u karikaturu.

- Moram naglasiti ironiju pjesme, ali istovremeno zadržati autentičnost … da ne postane klasičan klišej - kazao je.

S aspekta likova, ovaj plesni trenutak označava prijelom – prvi put Nile i Aggie zaista popuštaju, pokazuju ranjivost i dopuštaju si iskreniju međusobnu interakciju. Rhys ističe da je to jedan od trenutaka u kojem likovi “skidaju maske” i dopuštaju si smijeh te intimnost.

Gledatelji su brzo reagirali – na TikToku i drugim platformama scena je postala meme, a hashtag #TheBeastInMe ubrzo se počeo širiti. Ljudi hvale izbor pjesme, ali i hrabrost produkcije da u psihološkom trileru ubaci ovakvu ležernu, gotovo nježnu sekvencu.

Foto: Netflix

Za mnoge fanove, ples Nilea nije samo zabavan trenutak, već simbol dublje dinamike između likova – kombinacija privlačnosti, opasnosti i emocionalne bliskosti. Publika smatra da upravo u tom plesnom trenutku serija postaje osobnija i slojevitija, jer, unatoč prijetnji i sumnji, likovi dopuštaju jednu dozu spontanosti i ranjivosti.