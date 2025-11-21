Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan

Netflix je i ovog tjedna donio pregršt novih i starih hitova koji osvajaju publiku diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista će vam sigurno pomoći! Koji je vaš favorit s popisa?

1. The Beast in Me

IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 83%

Slavna autorica ulazi u opasnu igru uma s bogatim i moćnim susjedom koji bi mogao biti ubojica. Napeta serija s Claire Danes i Matthewom Rhysom. (SAD, 2025., Triler)

2. Absentia

IMDB: 7.2/10

Nakon što je šest godina smatrana mrtvom, FBI agentica iznenada se vraća u život svojih bližnjih. U glavnoj ulozi Stana Katic. (UK, 2017., Krimi drama)

3. Last Samurai Standing

IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 100%

U Japanu 1878. godine, 292 pala samuraja bore se u smrtonosnoj igri preživljavanja za 100 milijardi jena – samo jedan može preživjeti. (Japan, 2025., Akcija)

4. Mrs Playmen

IMDB: 6.3/10

Biografska serija o Adelini, urednici poznatog talijanskog erotskog časopisa Playmen, koja je 60-ih i 70-ih godina rušila društvene tabue. (Italija, 2025., Biografija)

5. The Crystal Cuckoo

IMDB: 6.3/10

Mlada liječnica nakon transplantacije srca posjećuje rodni grad donora, gdje otkriva tajne zajednice i misteriozni nestanak djeteta. (Španjolska, 2025., Drama, Krimi)

6. The Bad Guys: Breaking In

IMDB: 6.3/10

Prequel popularnih animiranih filmova otkriva kako su "Loši dečki" postali to što jesu. (SAD, 2025., Animacija)

7. 50 Seconds: The Fernando Báez Sosa Case

IMDB: 7.4/10

Dokumentarna serija o šokantnom slučaju ubojstva mladog Fernanda Báeza Sose u Argentini, kojeg su brutalno pretukli vršnjaci. (Argentina, 2025., Dokumentarni, Krimi)

8. Unicorn Academy

IMDB: 6.5/10

Kad tamna sila zaprijeti otoku jednoroga, hrabra tinejdžerica i njezini prijatelji bore se za spas svoje čarobne akademije. (SAD, 2023., Animacija)

9. The Witcher

IMDB: 7.9/10 Rotten Tomatoes: 81%

Geralt od Rivije, lovac na čudovišta, pokušava pronaći svoje mjesto u kaotičnom svijetu punom magije i opasnosti. U glavnim ulogama Henry Cavill i Anya Chalotra. (SAD, 2019., Fantazija)

10. Stranger Things

IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 92%

Nestanak dječaka u malom gradu otkriva tajne eksperimenta, nadnaravne sile i misterioznu djevojčicu. Jedna od najvoljenijih serija posljednjeg desetljeća. (SAD, 2016., Triler, Nadnaravno)