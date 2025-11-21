Saznajte koje su serije najpopularnije na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan od 17. studenog 2025. Donosimo detaljan pregled najgledanijih naslova, uključujući ocjene, glumačke postave i zanimljive sinopsise
Top 10 najgledanijih serija na Netflixu u Hrvatskoj ovaj tjedan
Netflix je i ovog tjedna donio pregršt novih i starih hitova koji osvajaju publiku diljem Hrvatske. Ako tražite inspiraciju za bingeanje serija, ova lista će vam sigurno pomoći! Koji je vaš favorit s popisa?
1. The Beast in Me
IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 83%
Slavna autorica ulazi u opasnu igru uma s bogatim i moćnim susjedom koji bi mogao biti ubojica. Napeta serija s Claire Danes i Matthewom Rhysom. (SAD, 2025., Triler)
2. Absentia
IMDB: 7.2/10
Nakon što je šest godina smatrana mrtvom, FBI agentica iznenada se vraća u život svojih bližnjih. U glavnoj ulozi Stana Katic. (UK, 2017., Krimi drama)
3. Last Samurai Standing
IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 100%
U Japanu 1878. godine, 292 pala samuraja bore se u smrtonosnoj igri preživljavanja za 100 milijardi jena – samo jedan može preživjeti. (Japan, 2025., Akcija)
4. Mrs Playmen
IMDB: 6.3/10
Biografska serija o Adelini, urednici poznatog talijanskog erotskog časopisa Playmen, koja je 60-ih i 70-ih godina rušila društvene tabue. (Italija, 2025., Biografija)
5. The Crystal Cuckoo
IMDB: 6.3/10
Mlada liječnica nakon transplantacije srca posjećuje rodni grad donora, gdje otkriva tajne zajednice i misteriozni nestanak djeteta. (Španjolska, 2025., Drama, Krimi)
6. The Bad Guys: Breaking In
IMDB: 6.3/10
Prequel popularnih animiranih filmova otkriva kako su "Loši dečki" postali to što jesu. (SAD, 2025., Animacija)
7. 50 Seconds: The Fernando Báez Sosa Case
IMDB: 7.4/10
Dokumentarna serija o šokantnom slučaju ubojstva mladog Fernanda Báeza Sose u Argentini, kojeg su brutalno pretukli vršnjaci. (Argentina, 2025., Dokumentarni, Krimi)
8. Unicorn Academy
IMDB: 6.5/10
Kad tamna sila zaprijeti otoku jednoroga, hrabra tinejdžerica i njezini prijatelji bore se za spas svoje čarobne akademije. (SAD, 2023., Animacija)
9. The Witcher
IMDB: 7.9/10 Rotten Tomatoes: 81%
Geralt od Rivije, lovac na čudovišta, pokušava pronaći svoje mjesto u kaotičnom svijetu punom magije i opasnosti. U glavnim ulogama Henry Cavill i Anya Chalotra. (SAD, 2019., Fantazija)
10. Stranger Things
IMDB: 8.6/10, Rotten Tomatoes: 92%
Nestanak dječaka u malom gradu otkriva tajne eksperimenta, nadnaravne sile i misterioznu djevojčicu. Jedna od najvoljenijih serija posljednjeg desetljeća. (SAD, 2016., Triler, Nadnaravno)
