SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Divlje more zapjenilo je i ulice u Novigradu: 'Jedini snijeg koji ćemo vidjeti ove godine' NOVIGRAD - Obala, ali i ulice istarskog Novigrada potpuno su bijele od pijene koja je nastala od žestokih valova. Čitatelji komentiraju kako je ovo jedini 'snijeg' koji će vidjeti ove godine. Inače, to je organski materijal biljnog podrijetla koji se nakuplja u morskim valovima i uzrokuje pojavu pjene, mjehurića i zadebljanja slična sluzi. "More izgleda moćno, predivno je, kao da je grad zabijelio snijeg - priča čitatelj.

