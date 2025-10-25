VIDEO Pjevač Saša Kovačević objavio sretne vijesti, čestitke pristižu sa svih strana

Popularni srpski pjevač Saša Kovačević iznenadio je i oduševio svoje pratitelje objavivši da se zaručio s dugogodišnjom djevojkom Zoranom Tasovac. Sretne vijesti podijelio je putem emotivnog videa na svom Instagram profilu, koji je u kratkom roku izazvao lavinu čestitki i pozitivnih reakcija.

Video započinje kompilacijom najljepših romantičnih trenutaka para, od zajedničkih putovanja i zagrljaja do poljubaca na egzotičnim plažama, stvarajući atmosferu ispunjenu ljubavlju. Vrhunac videa je trenutak koji su mnogi dugo iščekivali – Saša kleči pred Zoranom na drvenom molu pod okriljem noći i pruža joj blistavi dijamantni prsten. Njezina iskrena reakcija, smijeh i suze radosnice, nakon čega slijedi strastveni poljubac, govore više od tisuću riječi. Uz objavu, pjevač je napisao i dirljivu poruku koja sažima njihovu ljubav: "Moje si danas, moje si sutra!".

Obožavatelji nisu skrivali svoje oduševljenje, a komentari su se nizali munjevitom brzinom. "Aaaaajjjjj konačnooooooooooo, iskrene čestitke od srca", "Jojjj konačno si kleknuo na koleno - od kad čekamo. Srećno vam bilo", samo su neke od poruka koje pokazuju koliko je publika s nestrpljenjem iščekivala ovaj trenutak.

Zaruke su stigle kao kruna ljubavi nakon gotovo deset godina veze, što je dodatno raznježilo javnost. Čini se da je 2025. godina iznimno uspješna za Kovačevića na svim poljima. Nedavno je objavio novi singl simboličnog naziva "Romeo", a za 16. prosinca najavio je i veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru, mjestu gdje je održao svoj prvi veliki rasprodani koncert 2011. godine.

Objava je u samo nekoliko sati prikupila stotine tisuća reakcija, potvrđujući da je ljubavna priča Saše i Zorane jedna od omiljenih na regionalnoj sceni. Sada svi s nestrpljenjem iščekuju detalje o vjenčanju ovog skladnog para.

