VIDEO Pogledajte kako je cura Roberta Pattinsona otkrila da je trudna: 'Funkcionira li to?'

Robert Pattinson (37) i pjevačica Suki Waterhouse otkrili su da očekuju svoje prvo dijete. Pjevačica je to obznanila u nedjelju tijekom nastupa na glazbenom festivalu Corona Capital u Mexico Cityju.

- Danas sam odlučila odjenuti nešto svjetlucavo jer sam mislila da bi to moglo odvratiti pažnju od nečeg drugog što se događa - rekla je zvijezda serije Daisy Jones & the Six, pokazujući svoj trbuh dok je bila na pozornici.

Dok ju je publika bodrila, uz smijeh je rekla:

- Nisam sigurna funkcionira li.

Waterhouse i zvijezda 'Batmana' i 'Sumraka', Robert Pattinson zajedno su više od pet godina. Par je romantično povezan kada su prvi put viđeni zajedno 2018. u Londonu, a od tada svoju vezu drže privatnom.