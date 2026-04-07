VIDEO Poslušajte kako zvuči nova verzija pjesme Lelekica za Eurosong, zapjevale su uz zbor

Ako žiri iz svake zemlje ne dodijeli 12 bodova za ove djevojke, bit ću razočaran. Ovo je pravo vokalno remek-djelo!, Moje pobjednice, Zapanjujuće i nevjerojatno, Otvorila su se nebesa i donijela nam zbor anđela, samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže nakon što je na službenom YouTube kanalu Eurosonga objavljena akustična verzija pjesme 'Andromeda' hrvatskih predstavnica LELEK.

U ovoj verziji LELEK su udružile glasove sa zborom te istaknule višeglasje. Fanovi su to odmah primijetili i pohvalili: 'Njihovi glasovi se savršeno stapaju'.

Do Eurosonga u Beču ostalo je nešto više od mjesec dana. LELEK, pobjednice Dore, nastupaju treće u prvom polufinalu 12. svibnja. Prije njih nastupaju Moldavija i Švedska, a iste večeri na pozornicu izlaze i Grčka, Portugal, Gruzija, Italija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Njemačka, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija.

Zagreb: Grupa Lelek pobijedila na Dori i odlazi na Euroviziju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U drugom polufinalu, dva dana kasnije, predstavit će se Bugarska, Azerbejdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Francuska, Armenija, Švicarska, Cipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Malta i Norveška.

Direktno u finale idu Italija, Njemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo te zemlja domaćin, Austrija. Njihovi predstavnici nastupaju i u polufinalima kako bi predstavili svoje nastupe uoči finala. Ove godine na Eurosongu neće sudjelovati Island, Irska, Španjolska, Nizozemska i Slovenija, koje su odlučile bojkotirati natjecanje nakon što je Europska radiodifuzijska unija (EBU) potvrdila da će se Izrael natjecati.