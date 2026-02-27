Zbog tebe je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim, kaže Mia
VIDEO Poslušajte 'Zbog tebe', novu pjesmu Mije Dimšić...
Mia Dimšić predstavlja novi singl 'Zbog tebe', svoju obradu poznate tamburaške pjesme koja najavljuje njezin nadolazeći album Negdje u ravnici, posvećen rodnoj Slavoniji i glazbi uz koju je odrasla. Riječ je o pjesmi koja zauzima posebno mjesto u Mijinom srcu, a koju u originalu izvode Zlatni dukati.
- Zbog tebe' je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati na albumu 'Nek zvone tambure' iz 1988. godine, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim. S bendom ju već godinama i izvodim na koncertima pa je bila i jedan od prvih izbora za album obrada slavonskih pjesama o kojem već dugo maštam i koji je uskoro vani - rekla je Mia.
Singl prati jednostavan, ali vizualno zanimljiv videospot snimljen u Parku skulptura Dubrova, u blizini Labina gdje su brojni umjetnici stvarali mozaike.
- Pjesma u malo riječi i na jednostavan način iznosi snažnu poruku pa nam se zbog toga činilo da i spot treba biti jednostavan, a vizualno upečatljiv. Uz režiju našeg Borisa Sekulića i video-realizaciju Matea Jurčića to nam je omogućila i posebna lokacija Park skulptura Dubrova u Istri gdje smo snimili sve kadrove. Nadam se da smo publici uspjeli prenijeti koliko nam ta pjesma znači i donijeti ju na neki svoj način - objašnjava Mia.
Album donosi obrade nekih od Mijinih najdražih tamburaških i slavonskih pjesama, interpretiranih na njezin način. Prvi singl s albuma 'Nemoj noći brzo' proći snimila je u suradnji s klapom Intrade. Pjesma je ubrzo privukla pažnju publike - radijski eter odmah ju je zavolio, a brojni komentari ispod videospota na YouTubeu svjedoče o oduševljenju ovom suradnjom. Bio je to izvrstan uvod u materijal koji novi album donosi. Negdje u ravnici stiže u travnju na CD-u i LP-u, nakon čega slijedi koncertna promocija diljem Hrvatske.
