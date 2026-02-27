Obavijesti

VIDEO Poslušajte 'Zbog tebe', novu pjesmu Mije Dimšić...

Foto: Goran Čižmešija

Zbog tebe je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim, kaže Mia

Mia Dimšić predstavlja novi singl 'Zbog tebe', svoju obradu poznate tamburaške pjesme koja najavljuje njezin nadolazeći album Negdje u ravnici, posvećen rodnoj Slavoniji i glazbi uz koju je odrasla. Riječ je o pjesmi koja zauzima posebno mjesto u Mijinom srcu, a koju u originalu izvode Zlatni dukati

- Zbog tebe' je za mene jedna od najljepših tamburaških pjesama koja je u povijesti glazbe ostavila neizbrisiv trag. Napisao ju je Josip Ivanković, snimili Zlatni dukati na albumu 'Nek zvone tambure' iz 1988. godine, a u mojoj se kući slušala otkad pamtim. S bendom ju već godinama i izvodim na koncertima pa je bila i jedan od prvih izbora za album obrada slavonskih pjesama o kojem već dugo maštam i koji je uskoro vani - rekla je Mia. 

Foto: Goran Čižmešija

Singl prati jednostavan, ali vizualno zanimljiv videospot snimljen u Parku skulptura Dubrova, u blizini Labina gdje su brojni umjetnici stvarali mozaike. 

- Pjesma u malo riječi i na jednostavan način iznosi snažnu poruku pa nam se zbog toga činilo da i spot treba biti jednostavan, a vizualno upečatljiv. Uz režiju našeg Borisa Sekulića i video-realizaciju Matea Jurčića to nam je omogućila i posebna lokacija Park skulptura Dubrova u Istri gdje smo snimili sve kadrove. Nadam se da smo publici uspjeli prenijeti koliko nam ta pjesma znači i donijeti ju na neki svoj način - objašnjava Mia.

Album donosi obrade nekih od Mijinih najdražih tamburaških i slavonskih pjesama, interpretiranih na njezin način. Prvi singl s albuma 'Nemoj noći brzo' proći snimila je u suradnji s klapom Intrade. Pjesma je ubrzo privukla pažnju publike - radijski eter odmah ju je zavolio, a brojni komentari ispod videospota na YouTubeu svjedoče o oduševljenju ovom suradnjom. Bio je to izvrstan uvod u materijal koji novi album donosi.  Negdje u ravnici stiže u travnju na CD-u i LP-u, nakon čega slijedi koncertna promocija diljem Hrvatske.

Foto: Goran Čižmešija

