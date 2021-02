Brojni glazbenici su zbog pandemije korona virus preko noći ostali bez posla. Mjesecima su čekali da se situacija smiri, a svoje pratitelje su zabavljali preko društvenih mreža.

Ipak, virtualni koncert ne donosi dobar keš pa su jedva dočekali popuštanje mjera kako bi ponovno punili svoje bankovne račune.

No bez obzira na to što u Srbiji kafići i restorani rade normalno, postoje epidemiološke mjere kojih se organizatori trebaju držati. Ipak, u jednom klubu u Beogradu policija je u nedjelju intervenirala s obzirom na to da je u prostoru bilo oko 600 gostiju, javljaju srpski mediji.

Publiku je zabavljao glazbenik Slobodan Radanović (30), a u trenutku kada je u lokal upala policija, bivša reality zvijezda odmah je prestala pjevati. Većina okupljenih nije ni shvatila što se događa pa su nastavili pjevati i bez glazbe.

- Gasi muziku, gasi muziku. Makni se odmah - vikala je policija na videosnimci koja je objavljena na društvenim mrežama.

Policija je uhitila dvije osobe za koje se sumnja da su organizirali događaj, ali i još tri osobe koje su napale policajce tijekom intervencije.